Køgeelever tænkte kritisk om medier for åbent kamera

LørdagsAvisen - 24. oktober 2019 kl. 06:47 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er det okay at dele et billede på sociale medier, som en anden kun har delt med dig? Det og mange andre spørgsmål skulle elever fra Køge Kommune og omegns 8-10. klasser tage stilling til, da DR's store nyhedsshow 'I Sandhedens Tjeneste' onsdag formiddag kom forbi hallen i Rishøj Idrætscenter for at gøre eleverne klogere på kildekritik, etik og nyhedsformidling.

Vært på TV-avisen Erkan Özden og nyhedsvært på P3 Cecilie Lange fungerede som undervisere for de mange fremmødte elever, der fyldte halvdelen af hallen. Eleverne fik ikke lov til at stå stille meget længe ad gangen, for efter hvert spørgsmål skulle de give deres mening til kende ved blandt andet at bevæge sig hen til "nej-siden" eller "ja-siden" af hallen.

Der var nærmest entydig enighed blandt eleverne om, at det ikke er i orden at dele et billede, der var sendt i et privat øjemed. Eleverne stod tæt i nej-siden af hallen.

"Det er ikke okay at dele, for det var ikke meningen, at det skal ud til flere", sagde en af drengene til Cecilie Lange, der med en mikrofon og en kameramand i ryggen fungerede som live-reporter på gulvet i hallen. Selvom nogle af eleverne flygtede fra kameraets klare lys, lykkedes det hende efter hvert spørgsmål at få eleverne til at forholde sig til deres beslutning.

Cecilie Lange gav eleven ret, for deling af private billeder var lige præcis det, der gik galt i Umbrella-sagen, hvor mange blev sigtet for at dele børnepornografisk indhold.

På storskærmen blev et klip vist med en instagrammer, der arbejdede hårdt på at få taget det helt rigtige billede til Instragram. Det gav eleverne indblik i, hvor redigeret og opstillet billeder kan være på sociale medier

"Hvis det er for godt til at være sandt, er det nok også det", lød det fra Erkan Özden, der med det budskab gav eleverne en kildekritisk indsprøjtning.

Det gjorde indtryk på Monica Lornett fra 8. klasse på Stevns Friskole.

"Jeg redigerer ikke mine billeder så meget, inden jeg lægger dem op, og jeg tager heller ikke så meget make-up på. Jeg vidste godt på forhånd, at billeder på de sociale medier bliver redigeret, men jeg synes, det er vildt, at man kan betale en app for at få redigeret sig selv helt tynd," siger hun.