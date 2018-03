Elever fra Sct. Nicolai Skole er med i årets Team Rynkeby Skoleløb, der i Danmark samler penge ind til Børnelungefonden. Foto: Thomas Nørremark

Køgeelever løber for børn med kritiske sygdomme

LørdagsAvisen - 22. marts 2018 kl. 07:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

211.000 elever er klar til at løbe til fordel for børn med kritisk sygdom, når Team Rynkeby Skoleløbet fredag før påskeferien finder sted på 740 skoler i Danmark, Sverige, Norge og Finland, og blandt dem er eleverne fra Sct. Nicolai Skole i Køge.

Team Rynkeby er mest kendt for sin cykeltur til Paris, som hvert år rejser mange millioner kroner til gode formål som Børnecancerfonden og Børnelungefonden, men det årlige skoleløb er også ved at være en stærk tradition med et voksende deltagertal. Antallet af deltagere i år er således knap 30 procent højere end sidste år, og fremgangen vækker glæde hos Team Rynkeby Fondens direktør, Carl Erik Dalbøge.

"Det er med kæmpe stor begejstring, at jeg ser, hvordan skolerne og eleverne går fantastisk helhjertet ind i det her projekt. Jeg oplever, at der ude på skolerne er en meget stor bevidsthed om, at man gerne vil aktivere eleverne i projekter, hvor de ser, at de ved at gøre en aktiv indsats kan være med til at gøre en reel forskel for børn, der har det svært," siger Carl Erik Dalbøge i en pressemeddelelse.

Team Rynkeby Skoleløbet afvikles som et traditionelt motionsløb, hvor eleverne skal forsøge at løbe så langt som muligt. Inden løbet har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beløb pr. omgang eller kilometer, den enkelte elev løber i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet.

"Vi samler penge ind efter princippet om, at mange bække små gør en stor å. Vi gør meget ud af at fortælle eleverne, at det ikke er en konkurrence om, hvem der kan løbe flest omgange eller samle mest ind. Men i og med at vi er så mange med i løbet, så skal alle bare gøre en lille indsat for, at det samlet set kommer til at gøre en stor forskel," siger Carl Erik Dalbøge.

I Danmark går de indsamlede penge til Børnelungefonden, der blandt andet finansierer forskning i alvorlige lungesygdomme. I Sverige, Norge og Finland går de indsamlede midler til børn med kræft.mart