Køgebutikker åbner ny fælles online-platform

Køge Handel er klar med et nyt, fælles initiativ for at afdæmpe konsekvenserne af den aktuelle sundhedskrise. I denne uge lancerede butikkerne således i fællesskab en ny platform online, som skal give kunderne mulighed for også i den kommende tid at købe varer i de lokale butikker - uden nødvendigvis at møde op i butikkerne.