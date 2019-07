Louise Vigand Kryger. Foto: Michael Ellehammer

Køgeadvokat i ny rolle i Ungdomskriminalitetsnævnet

LørdagsAvisen - 11. juli 2019 kl. 16:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Vigand Kryger fra Partner Advokater i Køge er pr. 1. juli blevet optaget på listen over advokater der kan varetage sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde en advokat til forældremyndighedsindehavere og unge der er fyldt 12 år i sager om gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på sygehus eller benyttelse af et børnehus samt til spørgsmålet om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, ret til tilbageholdelse i forbindelse med anbringelsen, samvær og kontakt i forbindelse med anbringelsen, opretholdelse af en anbringelse uden samtykke samt til spørgsmålet om ændring af anbringelsessted.

"Jeg har stor erfaring med tvangsanbringelsessager i børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og retten, og er også optaget på Familieretshuset liste over advokater der påtager sig sager om tvangsadoption, så det er et område der ligger mig nært, og jeg er derfor rigtig glad for også at få muligheden for at bistå i sager i Ungdomskriminalitetsnævnet," siger Louise Vigand Kryger, der har speciale i familie- og arveret.

Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet pr. 1 januar 2019 som led i den tidligere regerings - og med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti - reform om en ny og helhedsorienteret indsats mod ungdomskriminalitet.

Det er Ungdomskriminalitetsnævnets opgave at træffe afgørelse i sager, hvor børn og unge i alderen 10-17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet. Nævnet fastsætter sociale foranstaltninger, der bedst muligt kan få barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane.

"Der forpligter at være advokat, og jeg er drevet af et ønske om at medvirke til at sikre, at alle har ret til en advokat, og at alle får mulighed for at få den rette rådgivning og hjælp, når de står i en svær situation," siger Louise Vigand Kryger.