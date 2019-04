Emma Novak Christensen - indehaver af FamilieTestamente. Privatfoto. Foto: Dan Nielsen

Køge virksomhed med i opløbet om årets E-handelspris

LørdagsAvisen - 20. april 2019 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge virksomheden Familietestamente.dk, der hjælper danskerne med at tegne testamenter og fremtidsfuldmagter, har de seneste år hjulpet mere end 12.000 personer med at sikre sig ved dødsfald, sygdom og skilsmisse og rådgivet over 100.000 danskere.

Det har været et succesfuldt år for 27-årige Emma Novak Christensen og hendes virksomhed FamilieTestamente.

Virksomheden, der lever af at lave testamenter og fremtidsfuldmagter online, bed sig for alvor fast i markedet i 2018, og endte året med at blive opkøbt af ejerne bag advokathuset DreistStorgaard.

Virksomhedens store succes er ikke gået ubemærket hen, og FamilieTestamente er således med i opløbet om at vinde årets E-handelspris i kategorien "Bedste B2C-virksomhed

med online omsætning under 50 mio. kroner".

"Jeg havde bestemt ikke regnet med, at vi skulle være med i opløbet om at løbe med titlen. Det er kæmpe stort for os - og et skulderklap til alle vores dygtige medarbejdere, der hver dag knokler for vores kunder", fortæller Emma Novak Christensen.

"Det viser også bare, at vores forretningside virker. Det var vi nu ikke i tvivl om i forvejen, men det er dejligt, at andre i branchen nu også begynder at lægge mærke til os", uddyber hun.

FamilieTestamente blev grundlagt i 2016 af jurastuderende og mor til to, Emma Novak Christensen. Da Emma Novak Christensen og hendes kæreste blev forældre, ønskede de et testamente, men processen viste sig uoverskuelig og dyr. Derfor udviklede Emma forretningskonceptet for en onlineportal, hvor kunderne nemt og hurtigt kunne oprette et skræddersyet testamente - sidenhen er de også blevet specialister i fremtidstestamenter.

Emma Novak Christensen, håber at de kan bruge nomineringen til at sprede budskabet om vigtigheden ved at tegne et testamenter og fremtidsfuldmagter.

"FamilieTestamentes ambition er, at alle danskere skal være sikret ved død, sygdom og skilsmisse. Hvert år ender 20 procent af alle arvesager i familiestridigheder, og det håber vi, at vi kan være med til at ændrer på", slutter Emma Novak Christensen.

Om FamilieTestamente ender med at gå hele vejen, bliver afgjort når årets E-handelspriser bliver uddelt den 23. maj i Øksnehallen i København.