Køge-svømmer udtaget til EJM i Skotland

"Udtagelsen i år er helt særligt, for efter planen så skulle Naya og de andre Køge svømmere have svømmet om medaljer og udtagelser til de internationale mesterskaber i denne uge, ved Danish Open. Men på grund af coronavirus og totatl stop for alle stævner, så har man besluttet at udtage en trup af svømmere, ud fra deres præstationer de seneste måneder. I øjeblikket svømmetræner Nya Modin Thomsen og de øvrige svømmere ikke. De klør til gengæld på med alternativ træning, såsom styrke- løb og cykeltræning i op til 2-3 timer om dagen", fortæller Jan Hansen.