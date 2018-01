U12 pigerne fejrer sejren i Lund Cup 2017. Privatfoto.

Køge-succes i Lund Cup 2017

LørdagsAvisen - 04. januar 2018 kl. 19:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Håndbold arbejder benhårdt på at skabe Sjællands bedste håndboldmiljø, og det var derfor med ekstra stor glæde, at piger og drenge - 9 hold - brugte det meste af deres juleferie på at kæmpe for Køge Håndbold til Lund Cup 2017. Her var der deltagere fra flere nationer og massere af dygtige hold.

Køge Håndbold havde flere hold i både kvart og semifinaler, men der var et Køge hold som gjorde det helt ekstraordinært, nemlig U12 Piger, som med flere hundrede tilskuer og massiv opbakning fra alle Køge Håndbolds andre hold, vandt en fantastisk finale over et svensk hold, som var ubesejret lige ind til de mødte Køge i finalen i Lund Cup 2017.

"Disse piger beviste igen at de er lavet af noget helt specielt, og er virkelig dygtige håndboldspillere", siger Jan Vetlov fra Køge Håndbold.

"Derudover skal alle spillere, trænere, ledere og sponsorer have en stor tak for jeres støtte og utrættelige arbejde med at skabe Sjællandske bedste håndbold miljø, hvor alle unge mennesker er velkommen, hvis de ønsker at spille håndbold og få en masse nye gode kammerater", slutter Jan Vetlov.pm