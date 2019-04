Køge slutter af i en feststemt Fredericiahal

"Det har været op ad bakke - lad os sige det som det er. Vi har fået lært hvad det kræver at spille i landets næstbedste række. For mit eget vedkommende har jeg lært meget af mit år i Køge - første halvsæson som assistent og sidste halvsæson efter nytår som cheftræner, efter at Robert Gertsen stoppede for at kunne hellige sig sit nystartede firma. Det har ikke været nogen dans på roser, men jeg fortryder ikke et sekund. Jeg har lært sindssygt meget. Håndbold handler om mange ting, så ikke kun håndboldmæssigt men også ledelsesmæssigt har jeg fået en masse med i rygsækken. Modgangen vi har mødt kræver at man stepper op på en anden måde. Den har trukket tænder ud - men man lærer også meget i modgang", siger Julie Loop, der står i spidsen for Køge for sidste gang lørdag.