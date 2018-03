Køge sluttede med fuldt hus på hjemmebane

Køge-spillerne var ekstra opsatte til kampen, da netop Hvidovre IF er det eneste hold, der gennem sæsonen har formået at vriste et point fra køgenserne. Da de to klubber mødtes i efterårssæsonen - den 2. december - i Dansborghallen i Hvidovre sluttede kampen 17-17. Den plet ville Køge have vasket væk, og fik gjort det, da de rød-blusede Hvidovre-spillere blev sendt hjem med et nederlag på 31-26 efter 16-13 føring ved pausen.