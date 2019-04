Pia Rasmussen (th.) fra Louis Nielsen i Køge på scenen til Louis Nielsens store seminar, hvor hun blev hyldet af adm. direktør Mads Nygaard. Privatfoto.

Køge-medarbejder hyldet for kundeservice i særklasse

LørdagsAvisen - 07. april 2019 kl. 06:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Optiker Pia Rasmussen fra Louis Nielsen i Køge stjal rampelyset, da optikerkæden afholdt sit årlige seminar for samtlige medarbejdere. Pia Rasmussen blev hyldet for sin kundeservice i særklasse og kom på scenen til seminaret, og hun blev interviewet af Louis Nielsens adm. direktør, Mads Nygaard, som gav hende stor ros.

"Det er kundeservice, som den du udretter, der får kunderne til at besøge Louis Nielsen. Det er så flot," fortalte han Pia Rasmussen foran alle Louis Nielsens medarbejdere.

Pia Rasmussen blev hyldet for at gå et ekstra skridt for kunderne. Bl.a. fremhævede Mads Nygaard, at hun ofte kører ud med nye briller til kunder, der ikke selv kan komme til butikken.

"Du tager ud til kunderne, der ikke selv kan komme i butikken. Det er flot kundeservice," fortalte Mads Nygaard.

Han fremhævede også Pia Rasmussens indsats på det lokale plejehjem, som hun besøgte i sin frokostpause, hvor hun udleverede briller og tilrettede briller hos plejehjemmets beboere.

Ingen kunder skal snydes

Chefoptiker og partner hos Louis Nielsen i Køge, Jesper Eghøje er stolt over Pia Rasmussen, som fortjent blev hyldet, fortæller han.

"Det er ganske enkelt flot og det, vi gerne vil her i butikken i Køge. Pia går et ekstra skridt for kunderne, og de bliver så glade for det. Det var fantastisk at se, at hun blev hyldet fra scenen," fortæller Jesper Eghøje.

Pia Rasmussen selv har været ansat i butikken i 10 år, og for hende, er det naturligt at gå ekstra langt for kunderne.

"Jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Det betyder meget for mig, at kunderne får den bedste oplevelse, og de kunder der ikke kan komme til os, skal selvfølgelig ikke snydes. De fortjener også nye briller," fortæller hun.