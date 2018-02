Køge-mægler igen kåret til årets bedste

"Tanja forstår både at udvikle sin egen forretning og at bidrage til at udvikle kæden, så vi bliver mere attraktive for kunderne", siger indehaver og ejendomsmægler Simon Christensen, Min Bolighandel.

"Det skyldes, at Tanja Poulsen Mathiesen er den mægler, som har haft det suverænt bedste boligsalg i 2017. Hun har solgt dobbelt så mange boliger som nummer to", fortæller Simon Christensen, der er stifter af Min Bolighandel og konceptet med lave salærer og samme høje service som andre ejendomsmæglere.

Succesen skyldes ikke mindst, at Tanja Poulsen Mathiesen har valgt at tage springet fra at være sig selv til at ansætte to medarbejdere.