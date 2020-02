Cheftræner Dan Hansen og assistent Kenn Berkowitz (til højre) er klar til at sende Køge i kamp igen når det søndag går løs på udebane mod TIK Tåstrup. Arkivfoto.

Køge klar til kamp igen - efter en måneds pause

Af Per Møller

Efter en måneds pause, er Køge Håndbolds bedste herrehold i 2. Division klar til igen at trække i kamptøjet og slås for to vigtige points til klubben.