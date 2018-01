Der blev gået til sagen i lokalopgøret i Køge-hallen. Her er det Mathias Brandt (24) og Claus Schmidt Hansen, der bremser et Dalby angreb. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Køge holder kursen i toppen

Gæsterne kom til Køge for at prøve at drille det sejrsvante hjemmehold, og i første halvleg lykkedes det ganske godt. Køge kunne ikke rigtig få styr på spillet, misbrugte mange chancer, bl.a. på grund af fem stolpeskud og at Dalby-målmanden spillede en rigtig flot første halvleg med mange gode redninger.

Køge fik skruet bissen på og fundet melodien, og i løbet af tre minutter var stillingen ændret til 14-12, og siden så køgenserne sig ikke tilbage. Mange flotte angreb blev strikket sammen og Køge kunne igen sætte to points ind på kontoen via en sikker sejr på 29-20 foran et talstærkt og medlevende publikum, deriblandt en hel del der havde taget turen med fra Dalby for at bakke deres blåklædte helte op.