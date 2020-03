Se billedserie Mikkel Eismark bryder igennem Dalby-forsvaret og scorer ét af Køges 19 mål i første halvleg. Foto: jcj.

Køge-hold kunne ikke følge op på succes

LørdagsAvisen - 11. marts 2020

Det var resultatmæssigt en rigtig god weekend for Køge Håndbolds tre øverst rangerende hold.

Klubbens herrehold i 2. Division havde lørdag på hjemmebane i Køgehallen besøg af rækkens bundhold Dalby G&I, der endnu ikke har formået at få point på kontoen i sæsonens 19 runder.

Holdet fik heller ikke en jordisk chance for at drømme om point i Køgehallen. Værterne var hurtigt over gæsterne og afgjorde meget hurtigt kampen til egen fordel, og dermed sikrede sig to meget værdifulde points i kampen om at sikre endnu en sæson i landets tredjebedste række.

Det blev en lidt historisk kamp - for det sker ikke hver dag, at der skal gå 23 minutter og 8 sekunder, før gæsterne får lov at melde sig ind på måltavlen i Køgehallen - men det skete faktisk denne lørdag eftermiddag den 7. marts.

Køge-holdet førte på det tidspunkt med 15-0 og al spænding var for længst forduftet hvor de to points ville havne.

Køge førte ved pausen med 19-3 og udbyggede stille og roligt føringen i anden halvleg, selvom Dalby G&I de sidste 30 minutter fik lov at lege lidt mere med og score nogle flere mål.

Slutresultatet af kampen blev 35-13 til Køge - der var i aktion igen allerede tirsdag aften, hvor holdet på udebane i Storebælthallen mødte rækkens nummer tredjesidst, Korsør/Tårnborg HK. Her kom Køge ud for et nederlag på 27-23, og det betyder at holdet endnu mangler ét enkelt point for at være helt 100 procent i sikkerhed - tre kampe resterer og Køge er seks points foran netop Korsør/Tårnborg HK - der med tirsdagens sejr er bedst indbyrdes hvis man når så langt hen i regnskabet.

Køge-holdets næste kamp er søndag den 15. marts kl. 14.30 på udebane mod rækkens nummer to, IF Stadion i Energi Center Voldparkenhallen i Brønshøj.

Også klubbens bedste damehold i 3. Division var i målhumør da holdet søndag eftermiddag havde besøg af HVI Himmelev.

Køge vandt kampen med 30-19 og indtager med tre kampe tilbage af sæsonen en fornem 5. plads i holdets første sæson som divisionshold.

Køge skal i aktion igen på fredag den 13. marts kl. 20.15 mod BK Ydun i Tre Falke-hallerne i København.

Køges talentfulde U/17 liga pigehold var torsdag i sidste uge et smut i Odense for at møde Odense HK - og kom hjem med begge points i bagagen - skaffet via en sikker sejr på 28-19. U/17 ligapigerne var i aktion igen tirsdag aften, hvor holdet mødte ligaens suveræne tophold FIF der vandt med 30-21.

Liga-pigernes næste opgave er på tirsdag den 17. marts kl. 18.00 hvor holdet møder GOG Håndbold i Køge Nord Sports Center.

Nedergaard vender tilbage

Køge Håndbolds 2. Divisionshold hos herrerne skal have ny trænerduo når den igangværende sæson slutter.

Og det bliver et kendt ansigt der vender tilbage og overtager holdet - nemlig Lars Nedergaard, der for nogle sæsoner siden førte klubben op i 2. Division og senere i 1. Division.

Lars Nedergaard, der i denne sæson står i spidsen for Ajax Københavns 1. Divisionshold hos herrerne, har indgået en to-årig aftale med Køge og får som assistenttræner den nuværende førsteholdsspiller Nikolaj Egon Hansen.

De afløser Dan Hansen og Kenn Berkowitz, der har leveret en rigtig flot indsats med Køges unge mandskab i denne sæson, men nu søger nye udfordringer i h.h.v. Ajax København og København Håndbold.