Se Knud Erik Sørensens værker i Galleri Nørregade på lørdag.

Køge-galleri åbner for én kunde ad gangen

LørdagsAvisen - 16. april 2020 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med at Knud Erik Sørensens udstilling i Galleri Nørregade er ved at være slut, holder galleriet åbent med stor forsigtighed for kun én besøgende ad gangen - denne lørdag klokken 11-15.

Corona-krisen kom netop samtidigt med, at den flotte udstilling i galleriet blev ferniseret, så faktisk har man kun kunnet følge med i udstillingen på Facebook og Instagram - og selvfølgelig ved at kigge ind igennem vinduerne i det lille galleri i gården i Nørregade 8. Det er der også rigtigt mange, der har gjort, og de får nu lejlighed til at se værkerne i virkeligheden.

Som en gestus over for alle galleriets trofaste kunder og over for kunstneren har Birgit nemlig besluttet at være til stede i gården på lørdag, så interesserede kan gå ind i galleriet, behørigt udstyret med engangshandsker.

Kunstneren - Knud Erik Sørensen med signaturen KES - vil også være tilstede i gården, så man - på 2 meters afstand - kan stille spørgsmål til ham.

Birgit, der driver galleriet, planlægger med at åbne galleriet på normal vis igen, forhåbentlig omkring 1. juni, men ser lige tiden an og glæder sig så til en lang, god og travl sommer i Nørregade.