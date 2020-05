Køge går efter de danske turister

Allan Munch og Connect Køge vil trække københavnerne til Køge denne sommer.

LørdagsAvisen - 07. maj 2020 kl. 06:02 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stribe nye, korte film om Køges fortræffeligheder bliver et centralt element i en intensiv markedsføringsindsats for Køgeområdet i den kommende tid. Sigtet er klart: Flere gæster fra København og resten af landet skal besøge Køge i løbet af sommeren.

Mens der er udsigt til markant færre udenlandske gæster i år på grund af coronakrisen, så er der til gengæld også en klar forventning om væsentligt flere danske turister i Danmark i et år, hvor sommerens rejselyst må antages at blive ret begrænset.

Connect Køge har på den baggrund ansøgt Køge Kommune om et ekstraordinært markedsføringsbidrag, der skal hjælpe med at trække danske turister til kommunen, og har fået 500.000 kroner til formålet.

Pengene skal især gå til en markedsføringskampagne samt en række begivenheder, der kan afholdes inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger, med formålet at skabe aktivitet i kommunen og tiltrække udefrakommende og skabe omsætning for de lokale erhvervsdrivende.

- Vi er i en tid, hvor vi primært skal satse på at trække danske gæster til området , og vores fokus vil være på hygge, middelaldermiljø, natur og kyst og at vi har et stærkt og attraktivt lokalt handelsliv, fortæller Allan Munch, der er direktør for Connect Køge.

- Filmene skal blandt andet vise vores butiksliv og markedsdage, vi skal vise det hyggelige Køge i samarbejde med Køge Handel; alt sammen inden for rammerne af myndighedernes anbefalinger i denne tid, fortsætter Allan Munch og tilføjer, at eksempelvis også friluftsoplevelser i Borup og andre steder i kommunen er med i planlægnignen af markedsføringen.

Interessant kundegruppe

Markedsføringsindsatsen skal især målrettes folk i Københavnsområdet

- Vi trænger alle til at komme ud og få nogle nye oplevelser til sommer, og her mærker vi altså, at der blandt andet er en interessant kundegruppe i København. Vi skal fortælle dem, at tæt på dem er en by med charme, og hvor de samtidig kan opleve naturen. Køge er et spændende sted - både til endages ture og som et stop på en længere tur rundt i landet, siger Allan Munch.

Også borgmester Marie Stærke ser gode muligheder for at tiltrække nogle andre gæster til kommunen i år.

- Vi skal stå sammen om at holde gang i vores kommune. De lokale erhvervsdrivende er blevet ramt af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen, og hvis vi vil vende tilbage til en hverdag, som vi kender den med frisører, restauranter, torveboder og alle de mange andre tilbud, vi er vant til, så er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan, for at understøtte det lokale erhvervsliv, siger borgmester Marie Stærke i en pressemeddelelse efter vedtagelsen af det ekstra markedsføringstilskud til Connect Køge.

Der er i øvrigt allerede nu god inspiration til sommerens oplevelser i Køgeområdet på VisitKøges hjemmeside og hos VisitKøge i Vestergade. På turistkontoret findes i øvrigt også brochurer for resten af Feriedanmark, så der er også inspiration at hente, hvis sommerferien skal holdes et andet sted i sommerlandet.