Køge Håndbold tabte til et forstærket Ringstedhold i søndags. I den kommende weekend jagter det unge Køgemandskab sæsonens første sejr hjemme i Køgehallen mod TIK-Taastrup. Arkivfoto Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Køge-frustration over forstærkede modstandere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-frustration over forstærkede modstandere

LørdagsAvisen - 30. september 2019 kl. 14:14 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var en del utilfredshed at spore i Køgelejren efter søndagens udekamp i 2. division, hvor man mødte et noget forstærket andethold fra TMS Ringsted. Ifølge Køgetræner Dan Hansen stillede TMS Ringsted 2 med fire veletablerede førsteholdsspillere i truppen, hvilket gjorde opgøret til en noget ulige forestilling.

Køgemandskabet måtte tage hjem med et ti måls-nederlag efter en kamp, hvor der var forbedring at spore i både forsvar og angreb i forhold til sæsonens første kamp mod IF Stadion, men hvor køgenserne altså også kunne konstatere, at modstanderne stillede med et markant forstærket hold i forhold til deres første opgør mod Næstved. TMS Ringsted 2 tabte med otte mål i Næstved, men med forstærkningen fra førsteholdet endte man med en 24-14 sejr over Køge.

"Der er åbnet for brug af førsteholdsspillere på andetholdet med henblik på at udvikle spillere, men det er ikke hensigten, at man skal hive fire etablerede førsteholdsspillere med nogle gange. Det er konkurrenceforvridende og dermed også potentielt afgørende for op- og nedrykning i rækken, hvis der er stor forskel på, hvilket hold de stiller med fra kamp til kamp. Derfor har vi lige hejst et flag overfor DHF oven på kampen," fortæller Køgetræner Dan Hansen.

"Havde vi fået bank med ti mål af det hold, de mødte med i Næstved i første runde, havde det været en katastrofe. Nu er det en anden situation," tilføjer Dan Hansen, som i virkeligheden var godt tilfreds med sine spilleres indsats i store dele af kampen.

"Vi spillede en fin kamp, indtil der var 10 minutter tilbage. Da var vi kun bagud med tre mål, og vi spiller generelt en fin forsvarskamp," siger Køgetræneren.

Han kan også stadig finde elementer i spillet, der ikke fungerer optimalt endnu, og hvor der altså er plads til forbedringer, men det er stadig en proces for holdet, der har mange nye ansigter til den nye sæson. For eksempel skal angrebsspillet optimeres efter blot 18 og 14 mål i de to første kampe.

Køge Håndbolds næste opgave er på hjemmebane i Køgehallen søndag 6. oktober klokken 14.30, hvor modstanderne er TIK-Taastrup, og det kunne på forhånd godt ligne endnu en vanskelig udfordring for køgenserne. TIK-Taastrup har vundet sæsonens to første opgør i sikker stil mod Rødovre HK og Korsør Slagelse Elitehåndbold, men det skræmmer dog ikke Dan Hansen, at modstanderne ligger med maksimumpoint efter to runder, for TIK-Taastrup har haft en anderledes overskuelig start på sæsonen mod to af de svagere mandskaber i rækken end Køge Håndbold.

Dan Hansen ser stadig den kommende modstander blandt de bedre i rækken, men han vurderer også, at Køge Håndbold har muligheder i kampen - især hvis man kan bevare det solide forsvarsspil fra Ringstedopgøret.