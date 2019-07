Se billedserie Kunstneren Lydmor fik fornøjelsen af at holde talen på hele Roskildepublikummets vegne, da Køges Røst Festival for en stund indtog en af Roskilde Festivals store scener. Foto: Lees Foto - Lars Emil Egeberg Simonsen Foto: Lars Emil E. Simonsen

Send til din ven. X Artiklen: Køge-festival rykkede til Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-festival rykkede til Roskilde

LørdagsAvisen - 08. juli 2019 kl. 16:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tale fuld af glæde, frustration, lykke og vrede, som publikum på en af Roskilde Festivals største scener, Arena, blev præsenteret for torsdag i sidste uge, da kunstneren Lydmor indtog scenen for at give stemme til publikum selv.

Hendes ti minutter lange tale var nemlig stykket sammen af flere hundrede kortere eller længere udsagn fra festivalgæsterne selv - samlet ind af frivillige i løbet af festivalens første dage. Talen var et resultat af, at Roskilde Festival i år havde inviteret talerfestivalen Røst Festival ind i varmen som initiativtager til en række aktiviteter i løbet af den store musikfestival.

Idéen til Røst Festival er født på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, og det er også museet i Nørregade, der de seneste tre år har været rammen om festivalen, hvor flere hundrede unge har fået taletid på scenen. Men i sidste uge rykkede Røst Festival altså til nye rammer på Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor en række af Røst-talerne holdt taler om alt fra stilhed, orgasmer og islam til sexisme, alder og ensomhed.

Gæsternes egen tale

Og højdepunktet for engagementet kom altså torsdag, da Lydmor indtog Arena-scenen før eftermiddagskoncerten med Søren Huss for at levere Roskildegæsternes egen tale.

"Det var Roskildepublikummets tale for at give publikum en stemme på festivalen. Med talen ønskede vi at give festivaldeltagerne en oplevelse af, at deres stemme også tæller, og at deres ord har værdi og vægt. Og vi ville give et indblik i, hvad festivalgæsterne mener er vigtigt at dele i det offentlige rum," forklarer Lene Renner, der er projektleder for Røst, og som var mere end godt tilfreds med Røst-aktiviteterne på Roskilde - ikke mindst med torsdagens tale foran et publikum på mange tusinde mennesker.

"Det var vildere, end vi havde håbet på. Det var overvældende at høre alle de unges udsagn samlet i talen, og vi er virkelig glade for, at Roskilde Festival tror så meget på os, at de inviterede os med, og at de endda giver os plads på festivalens næststørste scene," siger Lene Renner.

Solidaritet er temaet på årets Roskilde Festival, og derfor blev det også det bærende emne i Røst-talen, som altså var stykket sammen af udsagn samlet ind ude i festivalens lejre, og alle fragmenterne resulterede i en tale fuld af tanker, observationer, sammenhænge og modsætninger - et mosaisk indblik i hvad der fylder inde i hovederne på Roskildegæsterne.

Lige nu er samarbejdspartnerne bag Røst Festival i fuld gang med evalueringen af Røst Festivals første tre år, og i den forbindelse bliver engagementet på Roskilde Festival også en del af drøftelserne.

"Det var fantastisk at prøve projektet af i en ny ramme. Vi var spændt på, om man kunne skabe et rum, hvor folk lytter, og det lykkedes i høj grad, så det blev en rigtig god oplevelse, som vi bestemt tager med os i evalueringen og planlægningen af, hvordan vi vil tage festivalen videre," fortæller Lene Renner.