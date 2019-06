Flagfesten i Køge Kirke er altid en festlig og farverig begivenhed. Foto: Per Buurgaard Christensen

Køge fejrer 800-året for Dannebrog

LørdagsAvisen - 09. juni 2019 kl. 09:40

Vort flag Dannebrog skal markeres i år, da det er 800 år siden at Dannebrog efter legenden, der siger, under et slag mellem danskerne og esterne ved Lyndanise den 15. juni 1219, var danskerne hårdt trængt og først sejrede efter, at der var faldet et banner - et hvidt kors på en ulden dug ned fra himlen.

"Vi har i Danmark verdens ældste flag, som vi i vores udtryk for nationalfølelse er stolte af. Det er ikke udtryk for nationalisme at være flittig bruger af Dannebrog for det er vort fælles samlingsmærke", siger Uffe Lundgaard, formand for Danmarks-Samfundets Lokalafdeling for Køge og Omegn.

Lørdag den 15. juni arrangerer Danmarks-Samfundet et jubilæumsarrangement i København med faner fra hele landet. Her deltager mange faner fra Køge.

Fredag den 14. juni kl. 15.30 går Greve Pigegardes Tamburkorps gennem byen fra KØS til Køge Torv, hvor "Valdemarskoret" med sangere fra Køge Folkekor, Herfølgekoret, Ejbykoret, Boholte Kantori, Rådhuskoret og Slow Singers med dirigent Tatiana Kissellova Gudnæs synger danske sange for Dannebrog.

"På grund af arrangementet i København er Danmarks-Samfundets flagfestgudstjeneste i Køge kirke i år fredag den 14. juni kl. 19.00. Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther er prædikant. Der er i år en særlig stor deltagelse med tidligere modtagne faner, idet 50 Dannebrogsfaner fra foreninger, spejdere og hjemmeværn vil deltage i en faneborg", fortæller Uffe Lundgaard.

Ved flagfestgudstjenesten er der taler, musik og fællessang.

Borgmester Marie Stærke holder jubilæumstalen for Dannebrog. Køge Byorkester med dirigent Arne Svendsen deltager. Josephine af Rosenborg vil overrække faner til KFUM spejderne i Borup, Højelse skole og Greve Pigegarde.

Musicalsolist og skuespiller Tomas Ambt Kofod synger fra musicalen "This is the moment" og "Music of the night" og danske sange akkompagneret af Køge Byorkester og Lars Jørgensen. Københavns Politi Sangkor synger danske sange med Lars Jørgensen.

Fra kirken går fanerne med Greve Pigegarde til Køge Torv, hvor fanerne opstilles og der spilles musik.

Afsluttende er borgmester Marie Stærke vært ved en reception i kantinen på Køge Rådhus.

I anledning af 800 års jubilæet har Danmarks-Samfundet udgivet en bog "Dannebrog 800" som kan erhverves for en 20'er via Danmarks-Samfundets webshop www.danmarks-samfundet.dk.