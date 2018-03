Se billedserie Danske og tyske elever i samarbejde på Køge Private Realskole som led i et internationalt projekt. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge-elever viser vejen for dansk-tysk ungdoms fremtid

LørdagsAvisen - 19. marts 2018

I sidste uge havde Køge Private Realskole i Ølbycenter besøg af elever og lærere fra Gymnasium Plön for at rykke tættere på de unge i nabolandet. Som en del af de I alt 2880 elever samles de om projektet "dansk-tysk ungdom skaber fremtiden", hvor 14 ud af de knap 30 skoler er deltagere fra danske handelsskoler og gymnasier.

Torsdag den 8. marts præsenterede de danske elever deres projekter overfor et blandet publikum fra skolen, forældrene og kommunen. Mødet mellem de danske og tyske elever affødte ideer til større samarbejder mellem skolerne. De handler om partnerskaber, elevudveksling og sprogskoler med dansk- og tyskundervisning, så også tyskerne kan lære dansk. En rundspørge efter fremlæggelsen viste hurtigt, at eleverne vil fortsætte dialogen over Snapchat.

"Vi viste vores gæster rundt på skolen, og det var spændende på en måde at se forskellighederne mellem vores kulturer og skoler. Vi talte tysk og kan nu bedre forstå, hvorfor vi skal lære sproget. Især i frikvartererne lærte vi dem at kende og grinede sammen," fortæller Oskar og Simon fra 8. B på Køge Private Realskole.

Netværk og løsninger hænger sammen

På trods af den geografiske nærhed til Schleswig-Holstein har eleverne ikke meget kendskab til deres jævnaldrende i nabolandet og deres livsstil. Formålet med projektet er at fremme de unges interkulturelle forståelse ved at mødes og udveksle erfaringer. Det treårige projektforløb skal også give eleverne indblik i regional politik, bæredygtighed og netværkstænkning.

"Projektet har allerede givet erfaringer og været en stor oplevelse for både de tyske og danske lærere og elever. Der opstår nogle rigtig gode synergier i de her møder. Eleverne udvikler kulturel forståelse og de får øjnene op for at skabe noget sammen. Det er kompetencer, vi skal bruge til løsninger i fremtiden," siger lærer Susanne Wedekind stolt.

Alle elevernes projekter bliver præsenteret for en jury i april, hvor vinderideen skal omsættes og realiseres. Skolen har allerede samarbejder med partnerskoler fra andre EU lande og eksempelvis Kina. Projektet har nu også banet vej for at opbygge partnerskaber med to tyske skoler, der skal fortsætte efter projektets afslutning.mart