Køge delte store øretæver ud inden juleferien

LørdagsAvisen - 20. december 2017 Af Per Møller

Køge Håndbolds flagskib. herreholdet i 2. Division Pulje 3, har haft en forrygende første halvdel af 2017/18 sæsonen.

De første 12 runder har givet 11 sejre og en enkelt uafgjort kamp - 17-17 i udekampen mod Hvidovre IF - og holdet satte fredag aften i årets sidste kamp i Køge-hallen trumf på ved at sende TIK Tåstrup hjem med en ordentlig lussing.

Ved pausen førte Køge med 14-7, og i anden halvleg blev den stilling øget kraftigt. Da de to gange 30 minutter var færdigspillet stod, de for gæsterne, så nedslående cifre 35-17 at læse på måltavlen i Køge-hallen efter en af de vel nok bedste indsatser af Køge-holdet i efterårssæsonen.

Køge-holdet tog teten straks fra start og der skulle gå 6 og et halvt minut før det lykkedes TIK at overliste Køges særdeles velspillende målmand Simon Huusom første gang. Efter pausen skulle der gå næsten 5 minutter, før Huusom lod sig overliste første gang.

De mange tilskuere, der havde udskudt fredag aften middagen og juleindkøbene til fordel for håndbold, blev belønnet med en super flot kamp fra Køge, krydret med flotte mål, mange individuelle lækkerier, flotte detaljer og fine målmands præstationer.

Kampens bedste Køge-skytte blev Jonas Orby der scorede ni gange, Anton Skou Møller og Angu Keutzmann scorede hver seks mål. Mathias Brandt kylede fem bolde i TIK-netmaskerne.

"Vi spillede en rigtig god kamp. Vi var hele tiden fokuserede og lod aldrig TIK komme til fadet. Vi har hele sæsonen været gode til at holde vores gameplan, at få sat os afgørende i scene på forskellige tidspunkter i kampen. Det har været en fornøjelse i den første halvdel af sæsonen, siger cheftræner Robert Gertsen, der trods et forspring på hele otte points ned til nærmeste konkurrent, IF Stadion, ikke vil snakke oprykning endnu.

"Nu har alle klubber mødt hinanden én gang. Det bliver spændende at se hvor meget holdene har lært om hinanden efter første halvdel af sæsonen. De øvrige hold har alt at vinde når de møder os. Vi skal sørge for at være lige så godt forberedte til alle kampe som vi har været i de kampe der er afviklet. Der er fortsat 24 points at spille om - så der er ikke noget der er 100 procent givet endnu. Men det bliver en rigtig spændende forårssæson set med Køge-øjne", siger Robert Gertsen, der har haft truppen til hård fysisk træning i ugen op mod jul.

"Vi holder ferie mellem jul og nytår. Truppen trænger til lige at trække vejret. Vi har haft en hård sæson. Vores trup træner ca. dobbelt så meget som de andre klubber - så det er ganske fortjent de nu får en uges jule- og nytårsferie, så kan møde friske op tirsdag den 2. januar, hvor vi tager fat igen, og begynder at forberede første opgave i det nye år - hjemmekampen mod Roskilde Håndbold søndag den 7. januar kl. 16.50 i Herfølge-hallen", slutter Køge-træneren.

Køge går på jule- og nytårsferie med en målscore på 342-251 i efterårssæsonens 12 kampe. Holdet har gennemsnitligt scoret 28,5 mål pr. kamp og lukket 20,9 mål ind pr. kamp. Det betyder at Køge har scoret flest mål og lukket færrest ind af de 13 klubber i efterårssæsonen.

Set fra publikums synspunkt har der underholdningsmæssigt også været meget at glæde sig over med samlet 593 mål - eller et gennemsnit på 49,5 mål pr. kamp som Køge har været involveret i ....

Klar til 4. runde i pokalturneringen

I weekenden blev der trukket lod til 4. runde i DHF's pokalturnering, Santander Cup. Lodtrækningen magede det således, at Køge trak hjemmebane hvor modstanderen bliver - TIK Tåstrup....

Kampene i 4. runde skal være afviklet senest den 25. januar.