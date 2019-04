Se billedserie Køge Tennis Klubs nye kunstgræsbane står klar til den nye udendørssæson. Foto: Ulla Juhl, Køge Tennis Klub. Foto: Picasa

Køge Tennis Klub fejrer tennissportens dag

LørdagsAvisen - 29. april 2019

I de fleste tennisklubber, og selvfølgelig også i Køge, fejres Tennissportens Dag lørdag den 4. maj kl. 10.00-14.00.

Samtidig har Køge Tennis Klub "Standerhejsning" - en gammel tradition i mange foreninger for at markere, at udesæsonen begynder.

Køge Tennis Klub - KTK - har gennem de sidste par år gennemgået en markant udvikling.

"Der er et tæt samarbejdet med Dansk Tennis Forbund, som betyder, at klubben "køber" en træner i 15 ugentlige træningstimer for både juniorer og seniorer samt til aktiviteter i forbindelse med tennis. Sommerferie-camp, turneringer og andre tennisaktiviteter, der gør sporten sjov og afvekslende. Vi har yderligere en voksentræner samt 4 ung- trænere. Det har betydet, at der er kommet omkring 200 nye medlemmer i klubben de sidste par år", fortæller formand Ulla Juhl til LørdagsAvisen.

Desværre har tennisklubben mistet fire tennisbaner, som nu bliver parkeringsplads for stadiongæster.

Som erstatning blev en "gammel" grusbane renoveret, og der blev anlagt en kunstgræsbane på det areal, hvor tennisklubben har haft mini-baner til de yngste børn.

Kunstgræsbaner kan der spilles på hele året, undtagen i sne og frost. KTK håber på, at kommunen igen vil anlægge nogle mini-baner ved tennishuset, så de 5-7 årige får bedre vilkår.

Køge Tennis Klub kan tilbyde træning alle dage undtagen lørdag for alle aldersgrupper, både voksne og børn, begyndere og rutinerede. Fra maj til oktober kan man spille så meget man ønsker på udendørsbaner helt gratis, hvis man er medlem af KTK.

"Hvis man som voksen vil se, om tennis er noget for én, kan man tilmelde sig et Intro-forløb med træning to timer hver søndag i maj måned. Tilbuddet er billigt, og man får oven i købet en helt ny Head-ketsjer til brug. Hvis man derefter melder sig ind i KTK, må man beholde ketsjeren og får reduktion i medlemskontingentet. Der har de sidste 3 år været rift om pladserne på Voksen-Intro. De fleste deltagere har efterfølgende meldt sig ind i klubben", fortæller Ulla Juhl.

Junior-Intro

Juniorer kan prøvetræne på et hold, der svarer til alder og niveau, gratis for at se om tennis er noget for én.

Køge Tennis Klubs formand fortællerer, at træningen er en vigtig del, hvis man er nybegynder. De medlemmer, som går til træning, når de er begyndere, fortsætter, fordi de har lært den grundlæggende teknik. For juniorerne er det sociale samvær på et træningshold vigtigt for at bevare interessen.

At træning betyder alt kan klubben give et helt konkret eksempel på:

"En 12-årig pige, som aldrig havde spillet tennis før, begyndte i KTK i januar 2018. Efter kun et års træning ligger hun nu som nr. 59 på ranglisten for U-14 piger", smiler Ulla Juhl.

Køge Tennis Klub har både en Facebook-side, en hjemmeside og en Halbooking-side. På sidstnævnte kan man bl.a. tilmelde sig Voksen-Intro.

En festdag

Tennissportens Dag, lørdag den 4.maj, er en festdag i de fleste tennisklubber i Danmark. Trænerne er til stede, og alle nye som nuværende medlemmer kan prøve de ny-istandsatte tennisbaner og få en snak og vejledning om forskellige aktiviteter i klubben. Der er boldmaskine, som kan afprøves, og man kan få målt hastigheden på sit slag eller sin serv.

"I tilfælde af regn benyttes hallen til tennis og cafeen til snak og kaffe m.m. Ketsjere og bolde kan lånes", slutter Køge Tennis Klubs formand.