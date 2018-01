Partnerskabsaftalen blev underskrevet mandag aften i Køge Svømmeland. Fra venstre ses Lars Warm, formand Køge Svømmeklub, Lars Green Bach, sportschef Dansk Svømmeunion, Jan Hansen, klubchef Køge Svømmeklub, Morten Brønnicke bestyrelsesmedlem Køge Svømmeklub og Kenneth Nielsen der er talentansvarlig Køge Svømmeklub. Privatfoto.

Køge Svømmeklub skal være lokalt kraftcenter

LørdagsAvisen - 25. januar 2018

Mandag aften indgik Køge Svømmeklub og Dansk Svømmeunion en partnerskabsaftale som talentudviklingsmiljøet i Sydøstsjælland.

Partnerskabet skal løfte talentudviklingen i svømmesporten i Sydøstsjælland - blandt andet gennem videndeling og fælles træningsaktiviteter for såvel svømmere som trænere i områdets klubber.

Underskriften på en partnerskabsaftale mellem Køge Svømmeklub og Dansk Svømmeunion betyder, at der tages et nyt fælles skridt i retningen mod stærkere talentmiljøer på Sydøstsjælland. Aftalens lange sigte er at fremme vilkårene for international high performance og den dertil hørende talentudvikling i dansk svømmesport.

Formand for Køge Svømmeklub, Lars Warm, ser med den nye partnerskabsaftale frem til at styrke både det regionale og nationale samarbejde om at udvikle potentialerne i dansk svømmesports talentarbejde.

"I Køge Svømmeklub har vi altid prioriteret udviklingen af egne talenter, og i de seneste år været igennem en reorganisering af vores organisatoriske setup og prioriteret ansættelse af trænere med fokus på at forbedre træningsmiljøet for vores svømmere. Køge Svømmeklubs ambition har hele tiden været at udvikle flest mulige svømmere imod international high performance, og med denne partnerskabsaftale, er vi i Køge Svømmeklub klar til at tage næste skridt og sikre, at Køge vil blive det naturlige regionale knudepunkt for talentudviklingen indenfor konkurrencesvømning. Vi skal samtidig være med til at sikre en god overlevering til større og stærkere træningsmiljøer for de svømmere, som vokser ud af de lokale træningsmiljøer. Jeg glæder mig til, at vi i Køge Svømmeklub tager fat på opgaven og sammen med Dansk Svømmeunion sikrer, at træningsvilkårene for alle de mange dygtige svømmere i regionen bliver endnu bedre", siger formand Lars Warm.

"Det har altid været mit mål, at vi igennem samarbejde får løftet talentarbejdet i Sydøstsjælland og dermed Køge. Vi må konstatere, at konkurrencen imellem og kravene til hver enkelt klub er stigende. Der er mange klubber, der har svært ved at honorere træningskrav på grund af for få træningstimer samt at rekruttere og fastholde de dygtigste trænere i området. Vi vil igennem samarbejdet klubberne imellem og med Dansk Svømmeunion fokusere lige så meget på faglig udvikling og sparring imellem trænerne som på udvikling af det enkelte talent", siger Lars Warm.

Klubchef i Køge Svømmeklub, Jan Hansen, er rigtig glad for den nye samarbejdsaftale.

"Vi går i gang med det samme. Vi har haft tilløb til aftalen over et halvt års tid, og som noget af det første samler vi i marts måned de sydøstsjællandske klubber til et infomøde. Vi skal være det lokale kraftcenter på talentudvikling i Sydøstsjælland, både hvad angår svømmere som på trænersiden. Det glæder vi os rigtigt meget til", siger Jan Hansen til LørdagsAvisen.

Stærk fødekæde af talenter

Køge Svømmeklub er en klub med en årelang tradition for at prioritere arbejdet med talentudvikling af svømmere.

"Vi glæder os derfor over, at vi nu har kunnet underskrive en partnerskabsaftale med Køge Svømmeklub, som kan bygge videre på det fundament der er i Køge, og derigennem bidrage til en styrket sammenhæng mellem junior- og seniorsvømning på internationalt niveau i dansk svømmesport", siger sportschef i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach.

"Sportslige partnerskaber er en integreret del af vores aktuelle sportslige strategi og handleplan med henblik på at fastholde og videreudvikle talentfulde og bæredygtige udviklingsmiljøer. I Køge ser vi frem til, at vi gennem en række fælles indsatser inden for blandt andet videndeling, træningsfællesskaber og trivselsundersøgelser kan skabe en rigtig stærk platform for en stærk fødekæde af talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau, og som kan bidrage til ærlige og stolte klubmiljøer".

Partnerskabsaftalen er toårig og afsluttes således ved udgangen af december 2019.pm