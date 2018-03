Køge Svømmeklub har fået ny formand

Køge Svømmeklub har afholdt generalforsamling. På mødet kunne klubben præsentere et underskud for 2017 på 88.000 kr., men set i forhold til at bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på 150.000 kr., kan man tale om et positivt resultat. Klubben har en egenkapital på 700.000, så der er råd til planlagte investeringer.

"2017 har været et investeringssår hvor klubben bl.a. har købt DGI´s svømmeskolekoncept som skal bruges på alle undervisningshold. Formålet med investeringen er at Køge Svømmeklub gerne vil udvikle vores kerneprodukt, nemlig "at lære så mange som muligt at svømme". Stine Lyngby er ansat som svømmeskoleleder, både for at udvikle klubbens stab af instruktører, samt sikre at svømmeskolekonceptet bliver implementeret på alle hold", fortæller klubchef Jan Hansen.