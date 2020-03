Se billedserie ?Jeg vil gerne understrege at dette nu betyder i praksis, at foreningen Køge Skoleorkester nu er fritstillet fra musikskolen?, siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

Køge Skoleorkester fritstilles fra Musikskolen

LørdagsAvisen - 04. marts 2020 kl. 06:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da byrådet sidste år vedtog kommunens budget for 2020-2023, besluttede man at prioritere de store velfærdsområder og fremtidssikre kommunen.

Som konsekvens heraf vedtog forligspartierne at spare 150.000 kr. på Kultur- og Idrætsområdet i 2020 og 300.000 kr. om året i de følgende år.

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at finde pengene ved en omlægning af Køge Skoleorkesters aktiviteter til et mere tidssvarende og økonomisk bæredygtigt tilbud udelukkende i regi af Køge Musikskole.

I øjeblikket er der 12 elever tilmeldt Køge Skoleorkesters harmoniorkester og tre i hver af de to tamburkorps og juniororkesteret.

"Køge Skoleorkester er en hæderkronet institution med meget historie, men realiteten er desværre, at elevtallet er faldet, og vi må se i øjnene, at orkestret ikke kan tiltrække den brede elevgruppe skønt foreningen har gjort en meget flot og forbilledlig hverveindsats. De årlige udgifter ligger på ca. 430.000 kr., og det er nu desværre en uforholdsmæssig høj udgift pr. elev", siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

I stedet etableres et nyt harmoniorkester med messingblæsere, træblæsere og slagtøj.

Eleverne vil fortsat kunne modtage instrumentalundervisning og eleverne fra både tamburkorpset og juniororkestret kan optages i Køge Musikskoles øvrige ensembler, så omlægningen påvirker eleverne så lidt som muligt.

"Vi anerkender indsatsen fra alle, der har lagt deres tid og energi i Køge Skoleorkester igennem årene, men et orkester spiller ikke uden musikere, og derfor er vi nødt til at lave en mere tidssvarende løsning, der kan tiltrække flere", siger Anders Ladegaard Bork.

Omlægningen vil spare omkring 300.000 kroner årligt.

"Jeg vil gerne understrege at dette nu betyder i praksis, at foreningen Køge Skoleorkester nu er fritstillet fra musikskolen. Kommunen nedlægger ikke en selvstændig forening. Det er kun dem selv, som tager stilling til det. Køge Musikskole kører Køge Skoleorkesters aktiviteter indtil sommerferien. I den tid kan foreningen Køge Skoleorkester overveje, om de vil forsøge sig med et selvstændigt foreningstilbud eller sige tak for denne gang. Hvis de vælger det første, skal det stå dem frit for, som på linje med alle andre kulturforeninger, at søge diverse puljer til tilskud. De har, som alle foreninger af denne type mulighed for at få stillet kommunale lokaler til rådighed", slutter Anders Ladegaard Bork.

Vil vurdere situationen

Hos Køge Skoleorkester har bestyrelsesformand Peter Westerdahl følgende kommentar til den seneste udvikling i situationen:

"Vi må i bestyrelsen vurdere om foreningen kan bestå uden for Musikskolen. Vi vil bl.a. samle forældrene til et møde og drøfte situationen og se hvad vi kan gøre og vurdere om en selvstændig forening er bæredygtig. Det er også hensynet til børnene, for det er et musikalsk og socialt tilbud de ikke får mange andre steder. Det berører også børnene - det kan vi tydeligt mærke. Vi håber det bedste - men kan kun sige at der bliver tale om et rigtigt stort tab for Køge". pm