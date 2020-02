Se billedserie ?En hel del af de ældste borgere vil være usikre på anvendelsen af Rejsekortet?, mener Nadia Sandberg, formand for Køge Seniorråd. Arkivfoto.

Køge Seniorråd vil kæmpe for bevaring af "mimrekortet"

LørdagsAvisen - 27. februar 2020 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Seniorråd fokuserede på sit seneste møde bl. a. på tre vigtige emner: Flextur, 'mimrekort' og valget til Seniorrådet i 2021.

Køge Seniorråd holder ordinært møde en gang om måneden, hvor der drøftes og behandles emner der vedrører ældres forhold; både emner der tages op af rådet selv, og emner der bringes på bane af medborgere der har noget på hjerte, samt aktuelle emner fra den løbende debat.

På februar mødet, der blev afholdt på Rådhuset, var der indbragt et emne fra en lokal borger, der mener at der er for stor usikkerhed om aftalerne i forbindelse med flextrafik servicen.

Borgeren oplever tit at skulle vente op til 15 minutter efter den aftalte tid, på trods af at flextrafik kræver at hun står klar på fortovet 5 minutter før. Det kan være et stort problem, da mange af de ældre der anvender flextrafik netop er dårligt gående og ikke kan stå op i længere tid.

"Vi hører ret ofte om den type usikkerhed med flextrafik, og nu vil seniorrådet sørge for at få belyst helt præcist hvordan retningslinerne er på området, og se om der er noget der kan forbedres", siger formand Nadia Sandberg.

"Under alle omstændigheder vil vi kontakte flextrafik for en dialog", tilføjer hun.

Pensionistkortet til transport med tog, bus og metro, det såkaldte 'mimrekort', debatteres ivrigt i denne tid, efter at Movia har meldt ud, at det helt skal fjernes til sommer.

En beslutning som de efter voldsomme protester senere har midlertidigt udsat.

"Når vi nu var i gang med at drøfte trafik, måtte vi naturligvis også lige forbi emnet om det såkaldte mimrekort. Her er vi helt på linie med alle de mange der ønsker at bevare kortet i sin nuværende form. Både fordi de annoncerede prisstigninger vil være gift for mange pensionisters sociale liv, og begrænse deres aktionsradius urimeligt, og fordi en hel del af de ældste borgere vil være usikre på anvendelsen af Rejsekortet, som jo er det foreslåede alternativ, og også af den grund vil blive begrænset i deres rejse muligheder. Vi siger derfor klart og tydeligt: bevar mimrekortet - det er de ældres pas til et indholdsrigt liv", slutter formand for Seniorrådet Køge, Nadia Sandberg.

Som sidste punkt på dagsordenen nåede seniorrådet at tage hul på planlægningen af seniorrådsvalget i 2021, som rådet vil arbejde for finder sted samtidigt med kommunalvalget og som fremmødevalg, d.v.s. fuldstændigt på samme måde som de normale valg til kommuner, regioner og folketing. Dette vil også sikre en langt større valgdeltagelse ved valget.pm