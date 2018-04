Køge Roklub klar til en ny sæson på vandet

Klubben omfatter mere end 300 medlemmer, men man er klar til at tage imod flere, og der er gode muligheder for at få en prøvetur i en af de mange forskellige bådtyper. Der afholdes også roskole i weekenden 5.-6. maj for alle interesserede. Der skal ikke skal aflægges svømmeprøve, men man skal bekræfte, at man kan svømme mindst 300 meter. Hvis ikke det er tilfældet, kan man i stedet til hver en tid booke sig ind på gratis prøvetime på land i en romaskine.