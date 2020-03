Send til din ven. X Artiklen: Køge Rådhus lukker ned - og kommunen kører på vågeblus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Rådhus lukker ned - og kommunen kører på vågeblus

LørdagsAvisen - 13. marts 2020 kl. 12:00 Af Per Møller

Nødpasning for de 0 - 9-årige fungerer fra på mandag. Kontakten til ældreplejen fungerer som den plejer. Affald bliver hentet som normalt. Dog er genbrugsstationer lukket, ligesom der heller ikke hentes storskrald.

Selv om størstedelen af Køge Kommunes godt 5.000 medarbejdere er sendt hjem, arbejdes der videre på nye måder. Dog er næsten samtlige af de funktioner, hvor medarbejdere og borgere mødes lukket ned frem til fredag den 27. marts.

På en normal dag møder Køge Kommunes medarbejdere en række borgere. Med regeringens beslutning om at lukke Danmark, er også Køge Kommune på vågeblus frem til den 27. marts. Alt sammen i et forsøg på at undgå et større udbrud af smittede med coronavirus.

Alle funktioner på rådhuset er lukket, med undtagelse af særlige nødberedskaber. Det er fx stadig muligt at blive visiteret til hjemmepleje og til hjælpemidler, ligesom der bliver udført hjemmepleje som normalt. Fra på mandag er der etableret nødpasning for børn fra 0 - 9 år i skoler og daginstitutioner. Børne- og Uddannelsesministeriet er i gang med at præcisere målgruppen for nødpasning. Det betyder, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen i løbet af fredag finder en løsning for, hvem der kan tilbydes nødpasning. Der vil blive meldt ud fra området, når dette er på plads.

"I disse dage bliver der gjort et enormt stykke arbejde for at finde løsninger og svar på alle de spørgsmål der opstår i den situation, vi står i. Jeg vil gerne sige tak til Køge Kommunes mange borgere for jeres evne til at bevare roen og for hurtigt at omstille jer til alt det nye. Der er mange funktioner, der lukker ned. Men det er vigtigt at sige, at der også er meget, der stadig fungerer. Jeg vil gerne opfordre alle til at holde sig orienteret i de lokale medier og på Køge Kommunes hjemmeside. Og hjælpe dem, der måske ikke er så digitale med at finde information", siger borgmester Marie Stærke.

Alle genbrugspladser i ARGOs opland, herunder dem i Køge og Bjæverskov, er med virkning fra fredag den 13. marts lukket. Dog holdes nødåbent for erhvervskunder i Køge i tidsrummet mellem 9 og 11 mandag, onsdag og fredag - første gang mandag den 16. marts. ARGO oplyser, at disse forholdsregler gælder indtil videre til mandag den 30. marts. Herudover er indsamling af storskrald i uge 12 indstillet, således at der ikke bliver afhentet storskrald fra villaer, parcelhuse m.v. fra den 16. marts og ugen ud.

På Kultur og Idrætsområdet lukker KøgeBibliotekerne, Musikskolen, Teaterbygningen, Tapperiet, Ungdomsskolen, Køge Svømmeland og Køge Marina frem til den 27. marts.

Den midlertidige lukning af kultur og idrætsinstitutioner betyder, at alle institutionsarrangementer i den aktuelle to ugers periode vil blive udskudt eller aflyst. Der henvises til yderligere information på institutionernes hjemmesider.

Kommunen lukker desuden for udlån af kommunale lokaler og indendørs anlæg i perioden. Det er lokaler, som i det daglige benyttes af foreninger og aftenskoler. Kommunen har orienteret foreninger og aftenskoler.

Køge Kommune opfordrer alle borgere til at følge de gode råd til hvordan man forebygger smitte. Hold fysisk afstand, husk den gode håndhygiejne og lær dine børn det samme. På Køge Kommunes plejeboliger håndhæves besøgspåbuddet.

På Køge kommunes hjemmeside er der etableret en side, hvor borgerne kan få svar på en lang række spørgsmål. Siden hedder "Sådan påvirker coronavirus Køge Kommune" og kan findes på koege.dk/corona.

Siden opdateres løbende med nye oplysninger.

pm