Køge Nord Rotary udlodder midler til lokale formål

The Rotary Foundation er en non-profit fond, hvis formål på verdensplan er at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker under mottoet 'Doing Good in the World'. Køge Nord Rotary Foundation arbejder ud fra samme formål - men med at støtte lokale humanitære formål i Køge Kommune, som ikke er støttet af det offentlige. Køge Nord Rotary Foundation har nu åbent for ansøgninger af midler, og der kan ansøges frem til 26. april.