Køge Kommunes tilbud til borgere med lungesygdom

LørdagsAvisen - 31. marts 2018 kl. 10:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes lokale afdeling i Lungeforeningen holder generalforsamling mandag den 9. april kl. 15.30 for alle, der har haft en lungesygdom inde på livet. Her kan Køgensere med en lungesygdom og deres pårørende mødes og høre mere om Køge Kommunes tilbud til borgere med lungesygdomme.

Borgere med lungesygdomme og deres pårørende har mulighed for at dukke op og høre mere om foreningens arbejde. Her har de blandt andet mulighed for at mødes med andre, der lever med lungesygdomme eller bare har en generel interesse for lungesagen.

På generalforsamlingen får Lungeforeningen bl.a. besøg af sundhedskonsulent Kirsten Meyer Poulsen, der fortæller om Køge kommunes tilbud til borgere, der lever med en lungesygdom. Mulighederne er nemlig mange og Køge Kommune tilbyder alt lige fra rehabilitering, tilbud om motion og rygestop til de, der ønsker at kvitte smøgerne.

Køge lokalafdeling under Lungeforeningen er et tilbud til lungepatienter og deres pårørende i Køge Kommune. Det er et sted, hvor lungesyge kan mødes med hinanden og deltage i aktiviteter, der kan lette på livet som lungesyg.

Det kan blandt andet være forskellige former for motion, korsang og foredrag når Lungeforeningen inviterer forskellige oplægsholdere ud til netværksmøderne.

Lungeforeningen er en frivilligt drevet forening, der baserer al sin aktivitet i gode frivillige kræfter. Lige nu er der ledige pladser i bestyrelsen og borgere med interesse for lungesagen har nu mulighed for at engagere sig.

Opgaverne i Lungeforeningens lokalafdeling indebærer at koordinere og planlægge foreningens indsatser i lokalområdet. Der er derfor rig mulighed for at bidrage til afholdelse af events, udføre praktiske opgaver, og gøre foreningen synlig i lokalområdet, så endnu flere borgere med lungesygdomme inde på livet, bliver opmærksomme på foreningen.

Alle der har interesse for lungesagen er meget velkomne.

Tilmelding til generalforsamlingen sker til lokalformand Claus Steffensen på claus@neoplast.dk, tlf. 2031 3401 eller næstformand Anne Jørgensen mail a.grethe.joergensen@gmail.com eller tlf. 2247 3005 senest den 3. april. Kontakt i øvrigt også Anne Jørgensen, hvis du har interesse for en bestyrelsespost.

Generalforsamlingen foregår mandag den 9. april kl. 15.30 i Spejderhytten, Marksvinget 22 i Køge.pm