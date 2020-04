Køge Kommune klar med flere penge til festugen

"Hvis det overhovedet kan lade sig gøre at holde Køge Festuge i september, så vil vi gerne bidrage med flere penge. Det er en vigtig begivenhed i Køge Kommune - både for køgenserne og for at tiltrække folk udefra, og vi ved godt, at det lokale erhvervsliv næppe vil have mulighed for at støtte med et lige så stort beløb i år som tidligere år," siger Marie Stærke om Køge Kommunes positive indstilling over for festugen.