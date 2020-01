Se billedserie Borgmester Marie Stærke.

Køge Kommune inviterer til en aften i fællesskabets tegn

LørdagsAvisen - 23. januar 2020 kl. 17:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle har brug at være en del af et fællesskab. Men det er ikke alle, som er det, og det skal der gøres noget ved nu i Køge Kommune. Derfor inviterer Køge Kommune nu alle interesserede til en aften i fællesskabets tegn. Aftenens værter er Marie Stærke og udvalgsformand Bent Sten Andersen. Andreas Bo styrer slagets gang som konferencier.

Fællesskab er en fælles sag. Sådan lyder titlen på det event, som Køge Kommune afholder 6. februar. Arrangementet handler om at være sammen om de gode fællesskaber, så alle er med og ingen oplever sig ufrivilligt ensomme. Køge kommune er fuld af gode og stærke fællesskaber, men vi kan blive endnu bedre.

"Uanset hvor man er i sit liv, så har man brug for at føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi sammen i Køge Kommune skaber rammerne for, at fællesskaber kan gro og udvikle sig endnu mere. Vi kommer længst ved at dele vores erfaringer og ideer med hinanden. Derfor glæder jeg mig rigtig meget til eventet i februar, som bliver en både sjov, spændende og givende aften," siger borgmester Marie Stærke.

Fællesskaber kommer i mange former og størrelser. Det er både sport, musik, vandreklubber og meget mere. Og til eventet er der plads til dem alle. Aftenens program er en blanding af paneldebat og workshops. Og alle er velkomne. Det gælder både politikere, borgere, foreninger, frivillige og alle andre, som har noget på hjerte og vil bidrage til de mange fællesskaber i Køge Kommune.

"Der er brug for, at de mange engagerede borgere og det rige foreningsliv her i Køge kommune kommer med både idéer og handlekraft, så vi sammen kan styrke de mange forskellige fællesskaber og på den måde gøre Køge kommune til et endnu bedre sted at bo," siger Marie Stærke.

"Ensomhed er et stigende problem - og det gælder unge såvel som ældre. Det skal vi gøre noget ved. Stærke personlige relationer til andre er det, der virker bedst, når vi skal ensomheden til livs. Jeg håber, at vi med dette arrangement kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af fællesskaber og mulighederne for at danne relationer i Køge kommune," siger Bent Sten Andersen, der er formand for byrådets ældre- og sundhedsudvalg.

Arrangementet finder sted torsdag 6. februar klokken 17-20 hos ZBC i Campus Køge. Tilmelding skal ske senest 2. februar på www.koege.dk/fællesskab.