Køge Kommune har betalt regninger for 70 millioner kroner

På to dage har Køge Kommune betalt regninger for i alt 70 millioner kroner til de virksomheder, der leverer ydelser til kommunen.

Det er sket som følge af en byrådsbeslutning, der gjorde et muligt at fremrykke betaling af regninger til virksomheder.

For to dage siden besluttede et enigt byråd at fremrykke kommunens regninger til virksomheder.

Pengene er betalt før den almindelige tidsfrist, og kan altså allerede nu være med til at polstre et trængt erhvervsliv.

"Vores lokale erhvervsliv er helt afgørende for kommunens vækst og liv. Det er her, arbejdspladserne skabes og væksten sker. Køge Kommune er en stor kunde hos virksomhederne, og jeg håber meget, at vi med dette initiativ kan gøre vores til at give en saltvandsindsprøjtning i en svær tid. Og så vil jeg igen opfordre alle til at huske vores lokale erhvervsliv, når vi handler på nettet og når vi køber takeaway", siger borgmester Marie Stærke.