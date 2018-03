Køge Kommune forbereder sig på lockout

Kommunernes Landsforening har varslet lockout af en række overenskomstområder i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018. Lockouten gælder for samtlige kommuner, og kommer til at berøre en række af de opgaver, der hver dag udføres i Køge Kommune. Køge Kommune er i fuld gang med at skabe overblik over, hvad en eventuel lockout betyder for borgerne, men opfordrer allerede nu forældre til at forberede alternativ pasning for deres børn fra den 10. april.