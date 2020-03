Køge Kommune forbereder lukning af al unødvendig aktivitet

"Regeringen har onsdag aften igangsat flere vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i vores samfund. Køge Kommune følger myndighedernes anbefalinger nøje. Derfor er vi i gang med lukning af al unødvendig aktivitet."

Kommunens skoler og institutioner holder åbne torsdag 12. marts og fredag 13. marts. Forældre, der har mulighed for at holde deres børn hjemme, opfordres til det.

"Vi opfordrer alle til at bakke op om de nødvendige initiativer, som myndighederne nu indfører for at beskytte de sårbare og syge i vores samfund. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, hvor det er muligt. Husk at holde fysisk afstand," lyder opfordringen.