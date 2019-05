LÆSERARRENGEMENT: Læserne skal besøge vikingeborgen Borgring, hvor vi skal på rundvisning med en af arkæologerne Foto: Kenn Thomsen

Køge Kommune: Borgring skal være verdensarv

LørdagsAvisen - 01. maj 2019

I fremtiden skal turister på besøg i det danske land kunne besøge verdensarv i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Et samarbejde mellem borgmestrene i de fem kommuner, hvor der befinder sig en ringborg, skydes nu i gang. Målet er at få Danmarks fem ringborge på listen over UNESCO´s verdensarv, hvilket i stor stil vil markedsføre dansk historie i udlandet, og trække flere turister til landet.

Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken ved Odense, Trelleborg ved Slagelse og Borgring i Køge er de fem kendte ringborge, der skriver sig ind i dansk historie. Borgene har alle været imponerende, symmetriske og monumentale bygningsværker hver for sig. Men det helt særlige ved dem er, at de er bygget som et samlet projekt - et netværk af borge - på tværs af Jylland, Fyn og Sjælland bygget på foranledning af Harald Blåtand.

Nu bygger fem danske kommuner videre på den historie, som blev startet af Kong Harald Blåtand i 970´erne og frem. Hvad formålet helt præcist har været med netværket af borge på tværs af Danmark, er stadig noget, som diskuteres blandt arkæologer. De kan være bygget som samlingsborge for vikinger eller som en anden type fæstningsværk på baggrund af den politiske situation i landet dengang. Agendaen i dag er dog lidt mere fredelig, nemlig at organisere sig i et fællesskab om at kunne placere de historiske værker på listen over verdensarv. De fem ringborge har nemlig ikke kun en enestående værdi for menneskeheden og for historien, de skaber også værdi lokalt og for turismen.

"Det er ganske enkelt fantastisk at se, hvordan man i Harald Blåtands tid på tværs af Danmark har placeret disse ringborge. Vi fem kommuner, der har en ringborg inden for kommunegrænsen, har et helt særligt fællesskab, som vi nu cementerer i form af samarbejde om at få borgene på UNESCO´s verdensarvsliste. Her mener jeg, at de hører til, og det kommer vi til at arbejde intenst for de kommende år," siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke.

Det bliver Køge Kommune, der de næste to år står for at koordinere indsatsen for at beskrive det materiale, der skal til, for at sende en overbevisende ansøgning til UNESCO. De fem kommuners museer indgår her i et samarbejde om det faglige materiale, der skal udarbejdes i den forbindelse, på tværs af kommunerne.

"Det er fantastisk godt med den kommunale opbakning til projektet, og jeg ser frem til samarbejdet mellem museer og kommuner om det fælles projekt. I første omgang gælder det selve nomineringen, men lige så væsentligt er det, at vi også efterfølgende arbejder for at formidle de fantastiske vikingeborge. Samlet set udgør de en helt unik platform for at promovere vikingetiden overfor såvel borgere som turister på landsplan," siger museumsdirektør Lars Christian Nørbach, som er formand for den arbejdsgruppe, der samler materialet til ansøgningen om optagelse af vikingeborgene på UNESCOs Verdensarvsliste.