Sognepræst Louise Dixen Hansen vil gøre demens-venlig gudstjeneste til en tilbagevendende begivenhed i Køge Kirke.

Køge Kirke holder demens-venlig gudstjeneste

LørdagsAvisen - 07. april 2019 kl. 06:30 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skruet ned for ordene og op for sanserne, når Køge Kirke holder demens-venlig gudstjeneste op til påske. Her vil kirken være fyldt med dufte, genstande som påskeæg og trækors tages i brug, og så skal der synges salmer - alt sammen for at skabe et trygt rum der kan bidrage til øget livskvalitet for både demensramte og deres familier.

"Vi vil gerne være med til at sætte demens på dagsordenen ved at bruge de virkemidler, vi har. Vi vil pynte op med blomster, og der vil være velkendte dufte. Salmerne skal være med til at stimulere sanserne. Erfaringen fra andre steder er, at plejepersonalet får nogle mennesker med tilbage, der er mere rolige og afslappede," fortæller sognepræst Louise Dixen Hansen, der forestår gudstjenesten og altså i høj grad indretter den, så der tages hensyn til deltagerne.

"Vi sætter tempoet meget ned, og gør gudstjenesten kortere," fortæller hun om gudstjenesten, der højst varer en halv time af hensyn til de demensramte.

Hun holder hver måned gudstjeneste på plejecentrene Møllebo, Sandmarksbo og Nørremarken til gudstjenester, men hun forklarer, at det især for demensramte kan gøre en afgørende forskel at de kirkelige rammer kan gøre en forskel.

"Kirken er i sig selv så sanseskabende. Den ældre generation er ofte vokset op med at gå i kirke og med salmer, og man har set eksempler på mennesker, der ikke taler til daglig, som pludselig synger med på en salme, de kender," fortæller hun.

Gudstjenesten er tilrettelagt for demensramte og deres familie, men den er åben for alle.

"Vi bærer sammen og styrkes sammen. Vi vil skabe et fællesskab med plads til alle. Det er vigtigt at sige, at der også er plads til udråb og snak i gudstjenesten. Man skal ikke være bange for at komme til at afbryde - det kan vi rumme her," siger Louise Dixen Hansen.

"Der vil både være fokus på de demente og de pårørende. Mennesker er mere end deres sygdomme og diagnoser, og vi vil blandt andet også italesætte, at det ikke er nemt at være pårørende," siger hun.

Det er Louise Dixen Hansens hensigt at holde demensgudstjeneste tre gange om året - til påske, til høst og til jul. Første gang er altså 11. april klokken 10.30.

De tre plejecentre i sognet får tilbudt transport til gudstjenesten. Der er plads til kørestole og rollatorer, og menighedsrådet stiller med frivillige til at hjælpe med det praktiske arrangement.