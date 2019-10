Køge Handel retter blikket mod fremtiden

"Hele formålet med vores møde, var at sætte fokus på hvordan vi som forening fremadrettet skal agere. Vi kan ikke lukke øjnene for de digitale udviklingsprocesser og kommende generationer, og så blot krydse fingre for at alt fortsætter som det plejer. Byen lever af vores handlende og vi skal konstant holde os opdateret omkring forbrugeradfærden. Køge har noget helt unikt at byde på og her er vi privilegerede. Dette var der bred enighed om, at vi skal være endnu bedre til at fortælle forbrugerne, f.eks. i form af bedre og bredere markedsføring af Køge. Men der var også konsensus om at vi skal tænke ud af boksen, og arbejde mere digitaliseret - ikke kun i den enkelte forretning, men generelt for handlen og Kommunen. Nu samler vi det hele op i bestyrelsen, og så kommer vi til at arbejde fokuseret med udvalgte områder," forklarer aktivitetschef Katja Jensen.