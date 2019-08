Køge Handel inviterer til markedsdag på to torve

For mange er sommerferien ved at lakke mod enden, og hverdagen er så småt ved at gå i gang igen. For butikkernes vedkommende har der dog ikke været sommerferie, og med Køge Handels anden store markedsdag i år, vil der heller ikke være nogen tvivl om, at butikkerne i Køge aldrig hviler på laurbærrene.

"Vi har fået seks nye medlemmer i foreningen siden sidste markedsdag, og tre af dem er repræsenteret til markedsdagen for første gang. Det er simpelthen så dejligt, at butikkerne ønsker at støtte op omkring Køge Handel og alle de aktiviteter samt markedsføring, som foreningen skaber i og for Køge. Det er et udtryk for, at vi sammen står stærkest, og her menes der ikke kun butikkerne imellem, men også det som borgerne bidrager med ved at handle deres varer lokalt. Så kom til en stemningsfuld og hyggelig markedsdag," lyder opfordringen fra Katja Jensen.