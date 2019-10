Den nye julebelysning i Køge bliver tændt første gang fredag 1. november klokken 17.

Køge Handel indvier den nye julebelysning: Her er datoen

LørdagsAvisen - 23. oktober 2019 kl. 17:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle vil måske mene at det er lidt tidligt at julelysene i Køge bliver tændt allerede 1. november. Men det er der en helt særlig årsag til. Køge Handel har nemlig indkøbt helt ny julebelysing til byen, og det skal naturligvis fejres på ordentlig manér. Derfor holder foreningen en hyggelig ceremoni i Nørregade, hvor formand for Køge Handel Søren Storgaard vil indvie de nye granranker og det store flotte snefnug-motiv.

At vælge ny julebelysning kræver et stort forarbejde, for en investering som denne er ikke småpenge. Derfor har Køge Handel allerede i januar måned holdt de indledende møder med mulige leverandører om mulighederne, omfanget og designet. Derudover har der været en økonomiproces, som ved så mange andre større indkøb, hvor foreningen har skulle regne på hele casen.

Men det store arbejde har kunne betale sig, og i særdeleshed, når man ser hvor smukt de nye granranker allerede hænger klar i handelsgaderne til den store dag.

"Vi har haft nedsat en arbejdsgruppe i bestyrelsen, som har arbejdet med julebelysningen, og det har været en spændende proces, særligt når vi nu kan se resultatet i byen. Der har været mange overvejelser i forhold til design og udstråling, og der har det været vigtigt for os at udtrykket stadig passer ind i vores smukke gamle handelsby. Vi har udskiftet det noget mindre gran med tykkere gran og et simplere udtryk, og den tidligere lille stjerne er blevet erstattet med et stort snefnug, som måler over en halv meter," siger bestyrelsesmedlem i Køge Handel Mette Laugesen.

Julebelysningen blev leveret i oktober, og den lokale elektriker Henning Jensen har kun haft 2 uger til at sætte den nye belysning op. Til gengæld er den nye julebelysning nemmere at arbejde med i opsætningsfasen. Køge Handel har nemlig valgt at byens borgere og forretninger skal have mest mulig glæde af den nye julebelysning, og julebelysningen tændes derfor i år den 1. november.

"Vi skal huske, at et godt julesalg er afgørende for rigtig mange forretninger i byen, og mange køber allerede deres julegaver i november måned, særligt med Black Friday som er blevet en større handelsdag," siger formanden for foreningen, Søren Storgaard.

Har man lyst til at komme op og se den nye julebelysning blive tændt, så foregår det fredag 1. november kl. 17.00. Her vil der være kage til de 300 første.

Køge Handel står for al julebelysning i byen dog undtaget Strædet.

Julebelysningen består af 54 granrækker fordelt i Vestergade, Brogade, Nørregade og Jernbanegade.

Hver granrække består af 2 granranker, som afhængig af den enkelte gade måler mellem 4 og 5 meter.

Der hænges over en halv kilometer granranker og 35.280 lys op i gaderne.

De nye Snow Flake motiver måler 55 cm mod de tidligere stjernemotiver som målte 30 cm.

Køge Handel sætter også lys op i de store platan- og løvtræer på Torvet, i Nørregade ved Køs, samt i Jernbanegade.

Herudover opsættes der granranker og lys på juletræet i Torvebyen, juletræ og lys på Køge Marina, julelys på scenen ved Køge Havn, samt lys på det ca. 14 meter høje juletræ på Torvet.

Julebelysningen finansieres af kontingentindtægter fra de butikker og erhverv der er medlem af Køge Handel samt fra foreningens bankospil.