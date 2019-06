Køge Handel: Styrket samarbejde med kommunen skal løfte handlen

Formanden for Køge Handel, Søren Storgaard, ønsker et styrket samarbejde med kommunen om vilkårene for det lokale handelsliv.

LørdagsAvisen - 06. juni 2019 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal ikke køre gennem mange handelsbyer for at se en kedelig tendens med tomme butikslokaler, og et mindre varieret vareudbud. Det er dog heldigvis ikke tilfældet i Køge. Men fra Køge Handel tager man de nyligt udarbejdede rapporter seriøst.

"Vi må erkende at detailhandlen er udfordret i det meste af landet, og derfor bliver vi også nødt til at tage det alvorligt, når KL anbefaler kommunerne at træde ind i et tættere samarbejde på tværs af aktører i detailhandlen," siger formand for Køge Handel Søren Storgaard.

Foranlediget af flere dialoger, har Køge Handels bestyrelse derfor også taget initiativ til et samlet møde med byrådets teknik- og ejendomsudvalget samt forvaltningen. Køge Handels overordnede agenda for mødet var, hvordan foreningen sammen med kommunen kan løfte handlen. Og mødet tog udgangspunkt i et 12-punkts katalog, som blandt indeholdt emner som opkrævning af gebyr for udeservering, skiltning i byen og mere strøm til Torvelauget samt større projekter som etablering af lystsejlere i inderhavnen og julelandskab på Torvet.

"Vi ved godt, at det kommunale budget er presset, og derfor har intentionen med mødet heller ikke været at komme med hatten fremme. Det, vi ønsker, er helt grundlæggende et styrket samarbejde med kommunen, så vi kan indføre større fleksibilitet omkring de mere administrative processer og samtidig få nedsat nogle projektgrupper, der kan eksekvere på de større projekter, så de kan realiseres," siger Søren Storgaard.

I Køge Handel arbejder man efter det statement, der hedder "Byen hvor vi samles". Her er det blandt andet aktiviteter og oplevelser, som gør, at vi socialiserer og mødes i byen - aktiviteter som Køge Handel arrangerer og finansierer.

"Alle vores punkter handler naturligvis om, hvordan forholdene for vores medlemmer kan forbedres, og hvordan vi mener, de bedste rammer kan skabes for detailhandlen i Køge," siger Søren Storgaard.

"Derfor ser vi også meget frem til udvalgets tilbagemelding. Vi havde et rigtig godt og konstruktivt møde, og der var en god gensidig forståelse for, at handlen er og bliver et vigtigt element i Køges byliv. Nu skal der også bare handling bag ordrene," siger han.

KL udkom i maj med sin rapport "Vejen til levende byer", som handler om kommunernes detailhandelsindsats. Rapporten tager udgangspunkt i KL's egne analyser, en rundspørge til landets 98 kommuner, hvoraf 76 har svaret og 18 forskellige cases er udvalgt fra forskellige handelsbyer.

I rundspørgen spørges der blandt andet ind til, på hvilke områder kommunen oplever, at detailhandlen tilfører værdi til deres kommune. Her svarer 95 procent af kommunerne, at detailhandlen tilfører mere liv i byen. 78 procent mener, at detailhandlen skaber flere arbejdspladser, og 76 procent oplever en stærkere byidentitet.