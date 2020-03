Send til din ven. X Artiklen: Åbent brev: Kære politikere, vi har brug for en handlingsplan for handelslivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent brev: Kære politikere, vi har brug for en handlingsplan for handelslivet

LørdagsAvisen - 19. marts 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære politikere i Køge, Hele landet er i disse usikre corona-tider lagt ned. Time for time sker der nye restriktioner, som vi alle skal forholde os til, og som pludselig er en ny hverdag for os.

I dag den 18. marts kl. 10.00, kom der endnu engang nye rammer for vores i forvejen - hårdt ramte - detailhandel, og mange skal nu lukke ned. Det er erhvervsdrivende og et butiksliv, som vi alle har glæde af, og som vi alle ønsker også er der på den anden side af denne krise.

I opfordrer i en pressemeddelelse i dag, om at handle lokalt, og støtte op om de lokale erhvervsdrivende, hvilket vi sætter stor pris på.

Men vi har brug for mere end blot en opfordring, og appellerer til, at I gør endnu mere for at understøtte handelslivet.

Flere kommuner har været ude med en håndsrækning til deres handelsliv, og er i gang med at lave handleplaner og nødplaner for handelslivet. Kommunerne bidrager økonomisk til at understøtte initiativer og tiltag som city- og handelsforeningerne igangsætter, både under krisen, og når der lempes for restriktionerne igen.

Vi har i sidste uge henvendt os til Teknik- og Ejendomsudvalgets formand vedr. opkrævning for udeservering på Torvet for hele sæsonen, som vores restauratører af gode grunde ikke har likviditet til at betale. Vi har i første omgang bedt om udsættelse, men dette har ikke været muligt. Det optimale ville være helt at suspendere opkrævningen, som følge af, at de berørte restauratører nu slet ikke har mulighed for at holde deres virksomheder åbne.

Så kære politikere, vi har brug for en handlingsplan nu og en plan til når krisen er ovre, så vi fortsat kan holde liv i vores dejlige handelsby, som vi alle holder af.

Med venlig hilsen

Køge Handels bestyrelse