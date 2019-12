Magnus Førsterling og Køge (i hvid trøje) holder julepause på 9. pladsen med 8 points i 2. Division. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Køge Håndbolds herre har vist lovende takter

LørdagsAvisen - 13. december 2019 kl. 13:15 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første halvdel af sæsonen 2019/20 i herrernes 2. Division i håndbold er nu afviklet for Køge Håndbolds vedkommende. Spillerne kan nu se frem til en velfortjent jule- og nytårspause inden cheftræner Dan Hansen igen kalder til træning forud for første kamp efter ferien der spilles søndag den 5. januar kl. 16.15 i Herfølgehallen mod TMS Ringsted.

Situationen var inden sæsonstarten den, at Køge, som følge af nedrykningen fra 1. Division, var blevet "rippet" for spillere der havde valgt at finde nye adresser at spille.

Derfor var det en stor opgave for trænerteamet Dan Hansen og Kenn Berkowitz samt sportschef Søren Mogensen at få samlet et nye slagkraftigt hold, der kunne matche opgaverne i 2. Division.

"Sportsligt har vi ikke helt nået det vi havde håbet på, men de sidste kampe har klart vist, at vi har niveauet til at være med i 2. Division. Der er få spillere som løfter meget, mens andre skal komme bedre ind i kampen", siger Michael Eismark, der i oktober trådte til og nu sammen med Kent Ankersen løfter arven som sportslig ansvarlig efter sportschef Søren Mogensen der af private grunde trak sig tilbage pr. 1. oktober. Men inden da havde Søren Mogensen udført et fantastisk stykke arbejde både sportsligt med at få strikket en ny førsteholdstrup sammen - men også på det økonomiske område.

"Men vi er fortrøstningsfulde - for vi er som sagt startet helt for fra efter sidste sæsons nedrykning. Kun et par spillere, der iblandt rutinerede Nikolaj Egon Hansen er tilbage fra sidste sæsons hold. Resten er nye folk, kommet til fra andre klubber. Og det er jo ikke en opgave man løser på 14 dage og få spillet et nyt hold sammen. Men som jeg sagde tidligere, så viser holdet det er på rette vej. Så nu skal vi arbejde hen imod at fastholde det vi har og så finde forstærkninger til truppen specielt med henblik på næste sæson", fortæller Michael Eismark der ærgrer sig over, at efterårets sidste kamp, sidste weekends udekamp mod Rødovre HK resulterede i et knebent nederlag på 23-22. En kamp der lige så godt kunne have vippet over til Køges fordel. Men holdet er sårbart når modstanderne går over til at mandsopdække topscorer Mikkel Eismark.

Det arbejdes der på at finde et modtræk over for.

Damerne ude af Santander Cup

Køges bedste kvindehold i 3. Division slutter første halvdel af sæsonen med en udekamp mod rækkens nummer tre, Holbæk/Jernløse Håndbold. Kampen spilles lørdag den 14. december kl. 12.00 i Holbæk Sportsby.

Holdet måtte sidste torsdag den 5. december konstatere at livet i Santander Cup 2019/20 er slut. Køge tabte udekampen mod HVI Himmelev, med 20-19 og kan dermed fremover koncentrere sig hundrede procent om at sikre eksistensen i 3. Division.