Anton Skou Møller og Køge slutter den fantastiske sæson i 2. Division med en udekamp mod rækkens nummer to, IF Stadion lørdag den 7. april. Arkivfoto. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Køge Håndbold slutter flot sæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Håndbold slutter flot sæson

LørdagsAvisen - 04. april 2018 kl. 11:45 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drømmen om at gå ubesejret gennem sæsonen 2017/18 i 2. Division, Pulje 3, gik ikke i opfyldelse for Køge Håndbolds succesrige herrehold.

I sæsonens næstsidste opgave, udekampen mod Korsør Slagelse søndag den 25. marts i Storebæltshallen gik det galt. Hjemmeholdet, der havde klart mest at spille for i bestræbelserne på at komme i klemme i nedrykningskampen, vandt med 29-27.

I den kommende weekend slutter Køge-holdet den fantastiske sæson, der for langt over en måned siden resulterede i oprykning til 1. Division fra næste sæson.

Sidste kamp på programmet er et rigtigt topopgør mod rækkens nummer to, IF Stadion lørdag den 7. april kl. 14.30 i EnergiCenter Voldparken i Brønshøj.

Herefter kan Køge-holdet for alvor begynde at arbejde hen mod tilværelsen og de mange nye og spændende udfordringer i landets næstbedste række, hvor første dommerfløjt lyder i september måned.

Såvel Køge Håndbolds andethold i Kvalifikationsrækken for herrer og damernes 1. hold i Kvalifikationsrækken for kvinder slutter også sæsonen af i weekenden.

Det sker med et dobbeltprogram søndag den 8. april i Køge-hallen. Herrerne møder Slagelse HK kl. 16.20. Inden denne kamp mødes de to klubbers damehold med kickoff kl. 15.10, hvor Køge skal op mod rækkens suveræne tophold der for længst har sikret sig avancement til 3. Division. Køges damer skal dog i ilden allerede i aften, torsdag den 5. april kl. 19.20, hvor holdet på udebane i Tunehallen møder Tune IF.