Formand Keld Møller glæder sig over generalforsamlingens blåstempling til bestyrelsens planer om at skille førsteholdet ud som en professionel overbygning fra næste sæson. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen.

Køge Håndbold laver professionel overbygning

LørdagsAvisen - 16. februar 2018 kl. 12:52 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Håndbold afholdt sidste uge en velbesøgt generalforsamling med deltagelse af 68 personer.

Et af de vigtigste punkter på mødet var at få blåstemplet bestyrelsens plan om med virkning fra næste sæson, hvor der med al sandsynlighed står 1. Division på programmet, at skille klubbens succesrige førstehold hos herrerne ud som et professionelt selskab med egen bestyrelse og egen økonomistyring.

"Vi har arbejdet rigtigt længe på dette. Man kan kalde det en overbygning. Det er for at holde den øvrige del af klubben økonomisk uafhængig af hvordan det i fremtiden går vores førstehold, om det fortsat vil gå rigtigt godt eller hvis holdet i værste tilfælde på et tidspunkt skulle rykke ned igen fra 1. Division.

Det skal i dagligdagen fortsat fungere som én stor klub, hvor førsteholdsspillerne fortsat hjælper med i ungdomsafdelingen - deltager i Camp og Håndboldskolen etc. Det er også med i fremtidsplanerne, at vi skal have arbejdet dameafdelingen, hvor der er potentiale til højere niveau og hvor damerne som de bærende kræfter kan være med til at udvikle hold og klub, yderligere op og måske også have deres førstehold til på et tidspunkt at indgå i overbygningen. Vi har en række rigtigt talentfulde unge kvindelige spillere på vej i de ældste ungdomsårgange, og dem skal vi værne om bl.a. ved at give dem det absolut bedste trænings- og klubmiljø at arbejde i", fortæller Køge Håndbolds formand Keld Møller til LørdagsAvisen.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

"Så nu skal vi have arbejdet de sidste formaliteter omkring overbygningsselskabet sammen senest den 1. april, og så glæder vi os til at præsentere "hele pakken", siger Keld Møller, der også peger på, at man med denne overbygning tydeligt vil signalere økonomisk ansvarlighed og gennemskuelighed til den øvrige del af klubben - såvel på ungdoms- som på seniorplan.

På generalforsamlingen afgik bestyrelsesmedlemmerne Rikke Hansen, Nikolaj Nedovic Larsen, Kent Ankersen, Peter Englund og suppleant Sigbrit Molander.

I stedet nyvalgtes Mogens Rasmussen, Kenneth Wiesmach, Anette Simoni og kasserer Sammy Andst. Udover disse personer består bestyrelsen af Lars Sartow og formand Keld Møller.