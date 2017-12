Køge Håndbold indleder 2017 med pokalkamp

TIK Tåstrup (i blå trøjer) kunne intet stille op mod Claus Schmidt-Hansen (tv) og Mathias Brandt (24) og Co. fra Køge da de to klubber mødes for to uger siden i 2. Divisionskampen Køge-hallen. Onsdag den 3. januar kl. 19.30 mødes de to hold igen - denne gang i DHF?s Landspokalturnering Santander Cups 4. runde. Foto: Jens Wollesen.

