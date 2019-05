Se billedserie Køge Håndbolds sportschef Søren Mogensen (i midten) flankeret af til venstre cheftræner Dan Hansen og trænerassistent Ken Berkowitz. Foto: pm.

Køge Håndbold: Mange nye unge spillere der vil gi' den gas

LørdagsAvisen - 09. maj 2019

For Køge Håndbolds førstehold i herrehåndbold sluttede sæsonen 2018/19 med nedrykning fra 1. til 2. Division.

Nedrykningen betød også en større spillerflugt. Kun to spillere - Nikolaj Kopranen og Nikolaj Egon Hansen - har i skrivende stund besluttet sig for at blive i klubben og knytte næverne og slås for at vende tilbage til landets næstbedste række.

"Men vi lever rigtigt godt. Vi er bestemt ikke en død sild. Tvært imod. Vi er i øjeblikket i fuld gang med at bygge en ny spændende førsteholdstrup op. Vi råder p.t. over en trup på 16 spillere - unge ambitiøse gutter der har lyst til at gi' den gas og kæmpe for Køge Håndbolds farver. 11 af spillerne i truppen er årgang 98. Spillerne kommer fra klubber som Maribo, TMS Ringsted, Dalby, FIF, Ajax, IF Stadion - og om nogle uger støder en spiller til der har spillet i den bedste række på Færøerne. Vi har slet ikke lukket for tilgang endnu - så der er åbent for spillere, der kunne tænke sig at prøve lykken og se om de kan finde lykken hos os", siger Køge Håndbolds sportschef, Søren Mogensen til LørdagsAvisen.

Det er ikke kun på spillersiden der er nye kræfter i Køge Håndbolds førstehold. På trænersiden er Dan Hansen ny cheftræner, klubbens tidligere målmand, Ken Berkowitz, er ny trænerassistent, mens Nicklas Møller Larsen skal stå for den fysiske træning.

Tirsdag aften var den nye spillertrup og den nye trænerstab samlet første gang i Køgehallen og blev på et møde præsenteret for hinanden, inden de kunne tage fat på den første træning.

"Vi træner nu tre gange ugentligt i Køgehallen med bold og fysisk træning og kører løs frem til 30. juni, hvor spillerne sendes på tre ugers sommerferie. Herfra går det så for alvor løs med forberedelserne frem til sæsonpremieren i slutningen af september måned", siger cheftræner Dan Hansen.

"Jeg glæder mig til at se når de unge gutter har trænet sammen i 8-10 dage og har fundet hinanden. Mange af dem kender jo hinanden på tværs gennem bl.a. skoleophold og nogle har også spillet sammen og mod hinanden op gennem ungdomsrækkerne. Så jo, jeg og klubben er fuld af fortrøstning og glæder os til at komme i gang med turneringen. Men inden vi når så langt, ligger der mange ugers hårdt arbejde forude for alle omkring holdet på at få gjort alle detaljer klar til start", slutter sportschef Søren Mogensen.

