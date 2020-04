Køge Festuge har ikke givet op: Vil rykke festen til uge 36

Efter længere drøftelser hen over påsken vil bestyrelsen for Køge Festuge arbejde for en flytning af årets festuge til begyndelsen af september.

LørdagsAvisen - 15. april 2020 kl. 10:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen bag Køge Festuge er ikke klar til at kaste håndklædet i ringen endnu i forhold til afviklingen af Køge Festuge 2020 trods den aktuelle coronakrise. Efter langvarige drøftelser hen over påsken er man i stedet blevet enige om at sigte efter at skubbe arrangementet til uge 36 i år.

Køge Festuge finder altid sted i uge 35, men det er umuligt i år på grund af regeringens forbud mod større forsamlinger frem til udgangen af august. Indtil videre er der derimod ingen formelle hindringer i forhold til at holde festuge på Torvet i Køge i den første weekend i september.

Formanden for Køge Festuge, Per Stenberg, var før påske ikke videre optimistisk i forhold til mulighederne for at kunne holde festuge i år, og han fortæller også om stor usikkerhed i resten af bestyrelsen. I første omgang var et flertal i bestyrelsen således stemt for at aflyse Køge Festuge 2020, men efter de indledende drøftelser ændrede det sig, så der mandag var et flertal i bestyrelsen for at arbejde for at kunne holde Køge Festuge 2020 i uge 36 i stedet - altså i begyndelsen af september.

"Forløbet er tegn på, at der er meget usikkerhed, og vi er alle i bestyrelsen på vippen omkring, hvad der giver mest mening lige nu," siger Per Stenberg.

Stor usikkerhed

Før påske forklarede han, at han mener at usikkerheden er for stor i forhold til en mulig forlængelse af forbuddet mod større forsamlinger, og dertil kommer omfattende udfordringer med at samle den sponsoropbakning, der er altafgørende for festugen. Ingen af disse forhold har ændret sig hen over påsken, men til gengæld vejer det tungt i den anden vægtskål, at en festuge vil være kærkommen for mange efter en sommer helt uden koncerter og musikfestivaler.

"Så kan man spørge, om det vil være forsvarligt at holde festuge i begyndelsen af september. Og tør folk overholdet at deltage? Der er vores svar, at vi hele tiden vil henholde os til myndighedernes rammer og anbefalinger," siger Per Stenberg.

Udover at myndighedernes eventuelle begrænsninger vil være et åbent spørgsmål et godt stykke tid endnu, så skal sponsorstøtten til årest festuge også afklares i den kommende tid.

"Nogle sponsorer har meldt sig klar til at støtte i år, men nogle af de normale sponsorer har også meddelt, at de ikke er med i år. Vi må se på, hvordan vi kan lave et godt program. Vi går stadig efter kvalitet i forhold til det musikalske program, men man skal nok ikke forvente at se Nik & Jay lukke festugen tre dage i træk," siger Per Stenberg med henvisning til den betydelige usikkerhed omkring økonomien til festugen i et år, hvor mange af de normale sponsorer må ventes at opleve tab som følge af coronakrisen.

Festugeformanden åbner blandt andet mulighed for eventuelt at forkorte Køge Festuge 2020 ned til færre dage end normalt.