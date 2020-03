Se billedserie Corona-krisen risikerer nu også at ramme Køge Festuge 2020.

Køge Festuge 2020 er på vippen

LørdagsAvisen - 25. marts 2020 kl. 06:19 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er endnu længe til Køge Festuge 2020, som efter planen skal finde sted i uge 35, men alligevel har den aktuelle Corona-krise allerede nu sået alvorlig tvivl om årets festuge.

Både planlægningen og det økonomiske grundlag under festugen er nemlig allerede nu i høj grad præget af krisen, fortæller Køge Festuges formand, Per Stenberg.

"Som så mange andre er vi i venteposition, og lige nu er det vel 50-50, om vi kan holde Køge Festuge i år," siger han.

Køge Festuge er gratis for deltagerne takket være større og mindre sponsorater fra en lang række lokale virksomheder, men i en tid, hvor mange virksomheder taber penge på grund af Corona-krisen, er Per Stenberg usikker på, om det vil være muligt at sikre det tilstrækkelige antal sponsorater til at kunne gennemføre festugen i år.

"Jeg er meget bekymret for, om de, der plejer at finansiere festugen, overhovedet har råd i år på grund af krisen. Man kan godt forestille sig, at mange vil være nødt til at skære i sponsoraterne, og det står allerede nu klart, at vi ikke når det samme budget, som vi havde sidste år," siger Per Stenberg.

Det har givet anledning til overvejelser om, hvordan man eventuelt kan gennemføre en Køge Festuge for et mindre beløb end normalt. Der er nogle forskellige muligheder for at gøre arrangementet billigere; man kan for eksempel skære nogle dage af festugen, eller man kan mindske antallet af koncerter.

"Vi har ikke fastsat et minimumsbeløb, som vi skal bruge for at kunne holde festuge, men vi har selvfølgelig en bestemt kvalitet, vi gerne vil byde på. Vi kunne godt lave en meget billig festuge, men vi vil selvfølgelig også gerne have noget musik på scenen, som lokker et stort publikum til," siger Per Stenberg.

Planlægning fortsætter

Imens er planlægningen stadig i fuld gang. Køge Festuge har allerede aftaler på plads med de første musikalske navne, omend de ikke er offentliggjort endnu, og desuden arbejder man på en løsning i kontrakterne med musikerne, som tager højde for en aflysning, uden at det ruinerer Køge Festuge.

En udsættelse af Køge Festuge til senere på året kommer nemlig under ingen omstændigheder på tale, fastslår Per Stenberg.

"Det giver ikke mening at skubbe festugen en måned for eksempel. Det bliver for sent på året, så der er simpelt hen for stor risiko for, at det vil være for koldt, og folk køber ikke øl, hvis de står og fryser," siger han.

Derfor går han lige som alle andre for tiden og venter på en indikation for, hvornår vi kan se en ende på Corona-krisen herhjemme.

"Jeg håber virkelig, at det kan lade sig gøre at holde festugen i år. Folk skal også have noget positivt at se frem til på den anden side af denne krise, og der er festugen jo et rigtig godt bud. Vi går stadig efter at kunne holde Køge Festuge, men det afhænger af mange ting, og lige for tiden er det hele lidt usikkert," siger Per Stenberg.