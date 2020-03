To af Køge Cykel Motions ivrige medlemmer, den 83-årige tidligere elitecykelrytter Ebbe Olsen der har været med i klubben gennem alle 40 år, og til højre klubbens nuværende formand, Preben Husted foreviget på Køge Torv under én af deres mange ture ud i den smukke østsjællandske natur. Foto: pm.

Køge Cykel Motion runder 40 års jubilæum

LørdagsAvisen - 13. marts 2020 kl. 11:23 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge har de seneste mange årtier været kendt som en cykelinteresseret by. Det var bl.a. her at Danmarks på et tidspunkt største cykelevent Sjælland Rundt på Cykel blev skabt, det samme med Danmarks første cykelmotionsevent for kvinder i alle aldre, Tøse-Runden. Og gennem årene har Køge Cykel Ring fostret adskillige professionelle ryttere på højt plan - nævnes kan bl.a. Per Ovesen, Jesper Skibby, Matti Breschel, Alexander Kamp og Sebastian Lander.

Køge området tæller også rigtigt mange entusiastiske cykelmotions entusiaster. Nogle af disse er samlet i Køge Cykel Motion, der her i marts måned kan fejre 40 års jubilæum.

Køge Cykel Motion var oprindelig en motionsafdeling i Køge Cykel Ring, men i 1980 besluttedes det at skabe en selvstændig klub.

På initiativ af bl.a. Gunnar Hansen, Willy Olsen og en kreds af andre ivrige cykelmotionister, blev klubben stiftet den 3. marts 1980 under navnet Køge Cykel Ring Moton med Gunnar Hansen som formand. Det hed klubben frem til det på generalforsamlingen i 1991 blev besluttet at ændre klubbens navn til Køge Cykel Motion, da klubben ikke længere havde nogen tilknytning til Køge Cykel Ring.

Klubbens formål er at dyrke cykelmotion som fælles interesse samt socialt samvær.

Klubbens medlemstal har gennem årene svinget en del - fra 200 til 30. Her i jubilæumsåret tæller Køge Cykel Motion 60 medlemmer i alderen fra 20 år op til 85 år.

"Men vi vil naturligvis gerne være flere om at dele vores fælles passion for cykelmotion, især kunne vi godt tænke os at få tilgang af yngre medlemmer, men alle der har lyst til at være med i et godt socialt selskab er velkomne - uanset alder", siger formand Preben Husted.

Klubbens sommersæson starter når det bliver sommertid. Så findes den nypudsede racercykel frem fra garagen og forude venter mange ture på de sjællandske landeveje - med et par udenlandsture som ekstra krydderi.

"Vi har træningstider tirsdag og torsdag formiddag hvor vi ruller et par timer - svarende til 50-70 km - fra kl. 09.30. Tirsdag aften er der træningstur for de der er aktive på arbejdsmarkedet og de som ikke kunne deltage i formiddagens tur - her startes kl. 17.30 og turen er på ca. 50 km. Søndag formiddag er der afgang kl. 09.00 ogher køres i to hold - et hold der kører op mod 100 km, svarende til ca. 3 timer i sadlen og et hold der "nøjes" med ca. 75 km - ca. to og en halv times træning. Og det skal bemærkes, at vi kører kun i dagslys", fortæller Preben Husted.

De to udenlandsture går i år til Hallandsåsen i Sverige søndag den 17. maj - en endagstur, som en "opvarmning" til tre-dages turen til Harzen fra 30. maj til 1. juni. Begge steder får deltagerne gode udfordringer i det smukke, bakkede terræn.

Også i vintermånederne er der gang i pedalerne.

"I vinterhalvåret har vi en stor gruppe meget entusiastiske MTB'ere. Vi har udmærkede skovveje og stier omkring Køge til MTB, men flere gange i løbet af vinteren tager de cyklen bag på bilerne og kører til et af de MTB-spor, der findes rundt omkring på Sjælland. Desuden rykker mange motionister indendørs om vinteren, og derfor har vi lavet et samarbejde med to af vores naboklubber om at køre sammen. På den måde er der næsten altid nogen at trille sammen med", fortæller Preben Husted.

"Vi har et rigtigt godt sammenhold i klubben - og udover vores mange ture, så er vi også behjælpelige ved Tøse-Runden hvor vi stiller to-tre servicebiler til rådighed. Tidligere har vi også givet en hånd med ved Sjælland Rundt på Cykel men ikke lige i øjeblikket. Desværre er tilslutningen til de arrangementer ikke længere lige så stor som tidligere, og derfor er vores engagement blevet tilsvarende mindre", tilføjer Ebbe Olsen, klubbens nestor som har en karriere som eliterytter bag sig - og som har været med i Køge Cykel Motion i alle 40 år.

Selv om klubbens medlemmer ikke kører licensløb, er det ikke det samme, som at de ikke gør sig bemærket. Klubbens tidligere formand, Per Slot Madsen, gennemførte således i 2019 Paris-Brest-Paris for 8. gang. Såvidt vides, er han den eneste dansker, der har gjort det.

40 år der skal markeres

Køge Cykel Motion markerer sit 40 års jubilæum med manér.

Søndag den 22. marts arrangeres "Motionscyklingens dag". Det foregår i tidsrummet fra kl. 11.00-15.00 i Køgehallerne - hal 2.

Arrangementet afholdes som en "mini-messe" med deltagelse af en lang række butikker, klubber, organisationer o.l. med tilknytning til Køge og motionscyklingen.

Bl.a. kan man kl. 12.30 møde én af Danmarks tidligere cykel-stjerner, Hans Henrik Ørsted, der kommer og fortæller anekdoter fra sin tid som professionel cykelrytter.

Og fredag den 27. marts holder klubben en intern jubilæumsfest for medlemmer med ledsager - festen holdes i Ravnsborghallens cafeteria.